A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 19-25 EYLÜL)
A101 19-25 Eylül Haftanın Yıldızları aktüel kataloğu yayınlandı. Peynirden tereyağına, çaydan deterjana, bebek bisküvisinden atıştırmalıklara kadar birçok üründe büyük indirim var. İşte o fiyat listesi...
KEBİR TEREYAĞI 500 G
Fiyat: 385 TL
AHİR YAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1 KG
Fiyat: 225 TL
DOĞUŞ SİYAH ÇAY 1 KG
Fiyat: 289 TL
OVADAN OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 159,50 TL
BİNGO TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG
Fiyat: 449 TL
ACE ÇAMAŞIR SUYU 4 L
Fiyat: 169 TL
ETİ BORWNI INTENSE KEK
Fiyat: 19,50 TL
ETİ ÇİKOLATALI GOFRET
Fiyat: 12 TL
ETİ CİCİBEBE BEBEK BİSKÜVİSİ 1 KG
Fiyat: 159,50 TL
A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
NAMET DANA KANGAL SUCUK 450 G
Fiyat: 299 TL
TORKU DANA KANGAL SUCUK 450 G
Fiyat: 299,50 TL
NESTLE ÇİKOLATA BEYAZ/BİTTER/BOL SÜTLÜ/FINDIKLI 60 G
Fiyat: 39,50 TL
PAPIA 3 KATLI KAĞIT HAVLU 8’Lİ
Fiyat: 119 TL