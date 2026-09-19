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  4. A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 19-25 EYLÜL)

A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 19-25 EYLÜL)

A101 19-25 Eylül Haftanın Yıldızları aktüel kataloğu yayınlandı. Peynirden tereyağına, çaydan deterjana, bebek bisküvisinden atıştırmalıklara kadar birçok üründe büyük indirim var. İşte o fiyat listesi...

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A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 19-25 EYLÜL) - Sayfa 1

KEBİR TEREYAĞI 500 G

Fiyat: 385 TL

AHİR YAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1 KG

Fiyat: 225 TL

DOĞUŞ SİYAH ÇAY 1 KG

Fiyat: 289 TL

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A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 19-25 EYLÜL) - Sayfa 2

OVADAN OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 159,50 TL

BİNGO TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG

Fiyat: 449 TL

ACE ÇAMAŞIR SUYU 4 L

Fiyat: 169 TL

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A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 19-25 EYLÜL) - Sayfa 3

ETİ BORWNI INTENSE KEK

Fiyat: 19,50 TL

ETİ ÇİKOLATALI GOFRET

Fiyat: 12 TL

ETİ CİCİBEBE BEBEK BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 159,50 TL

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A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 19-25 EYLÜL) - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

NAMET DANA KANGAL SUCUK 450 G

Fiyat: 299 TL

TORKU DANA KANGAL SUCUK 450 G

Fiyat: 299,50 TL

NESTLE ÇİKOLATA BEYAZ/BİTTER/BOL SÜTLÜ/FINDIKLI 60 G

Fiyat: 39,50 TL

PAPIA 3 KATLI KAĞIT HAVLU 8’Lİ

Fiyat: 119 TL

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