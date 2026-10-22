A101 İNTERNETE ÖZEL “ALDIN ALDIN EKSTRA” KATALOĞU YAYINLANDI! (A101 22-28 EKİM)
Teknoloji, ev yaşamı ve kışlık giyim ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketiciler için büyük fırsat başladı: A101’in 22-28 Ekim tarihleri arasında geçerli internete özel “Aldın Aldın Ekstra" kataloğu yayınlandı! Sadece A101 online kanallarına özel olarak sunulan bu dev kampanyada; televizyon, telefon, tablet, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya ve Walke spor aletlerinde büyük fiyat avantajları göze çarpıyor. Kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Columbia montlar, UGG botlar ve şık saat modelleri de cazip indirimlerle alıcılarını bekliyor.
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SAMSUNG GALAXY S26 PLUS 12/256 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 69,499 TL
SAMSUNG GALAXY TAB A11 8/128 GB TABLET
Fiyat: 6,999 TL
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SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ 10 KG 1200 DEVİR
Fiyat: 19,999 TL
SEG BULAŞIK MAKİNESİ 5 PROGRAMLI
Fiyat: 16,999 TL
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FAKİR HAUSGERATE ATOMIC RONDO 600 W
Fiyat: 1,749 TL
PHILIPS AZUR 7000 SERİSİ DST7022/40 BUHARLI ÜTÜ 2800 W
Fiyat: 2,999 TL
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