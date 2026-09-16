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  4. A101 KAPISINDA SABAHLATACAK DEV KAMPANYA: A101’E YARIN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 17-23 EYLÜL)

A101 KAPISINDA SABAHLATACAK DEV KAMPANYA: A101’E YARIN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 17-23 EYLÜL)

A101, 17-23 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak Aldın Aldın kataloğuyla yarın ortalığı birbirine katmaya geliyor. Yarın sabahtan itibaren mağazalarda televizyonlar, taşıtlar, çeyiz setleri, küçük ev aletleri, buzdolabı ve bulaşık makinesi satışa çıkıyor. Ayrıca kamp sandalyeleri, bisikletler, oyuncaklar, sporculara özel protein takviyeleri, makyaj malzemeleri ile gıda ve temizlik reyonlarında da dev indirimler raflara iniyor. Peşin fiyatına taksit avantajlarıyla kapış kapış gidecek bu ürünleri kaçırmamak için A101 17-23 Eylül fırsatlarını şimdiden listenize ekleyin.

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A101 KAPISINDA SABAHLATACAK DEV KAMPANYA: A101’E YARIN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 1

APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 59.990 TL

REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 69.990 TL

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A101 KAPISINDA SABAHLATACAK DEV KAMPANYA: A101’E YARIN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 2

DOLPHIN ELEKTRİKLİ ALP PRO FORKLIFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.399.000 TL

DOLPHIN DİZEL BORA PRO FORKLİFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.149.000 TL

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A101 KAPISINDA SABAHLATACAK DEV KAMPANYA: A101’E YARIN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 3

BOĞUMLU TUZ KARABİBER DEĞİRMENİ

Fiyat: 349 TL

BAMBUM PORSELEN FİNCAN TAKIMI 2’Lİ

Fiyat: 269 TL

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A101 KAPISINDA SABAHLATACAK DEV KAMPANYA: A101’E YARIN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 4

PHILIPS 55PUS7000/62 55” 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 30.999 TL

ONVO 32VQ80F3HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8.999 TL

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