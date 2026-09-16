A101 KAPISINDA SABAHLATACAK DEV KAMPANYA: A101’E YARIN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 17-23 EYLÜL)
A101, 17-23 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak Aldın Aldın kataloğuyla yarın ortalığı birbirine katmaya geliyor. Yarın sabahtan itibaren mağazalarda televizyonlar, taşıtlar, çeyiz setleri, küçük ev aletleri, buzdolabı ve bulaşık makinesi satışa çıkıyor. Ayrıca kamp sandalyeleri, bisikletler, oyuncaklar, sporculara özel protein takviyeleri, makyaj malzemeleri ile gıda ve temizlik reyonlarında da dev indirimler raflara iniyor. Peşin fiyatına taksit avantajlarıyla kapış kapış gidecek bu ürünleri kaçırmamak için A101 17-23 Eylül fırsatlarını şimdiden listenize ekleyin.
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APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 59.990 TL
REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 69.990 TL
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DOLPHIN ELEKTRİKLİ ALP PRO FORKLIFT 3 TON 4,7 M
Fiyat: 1.399.000 TL
DOLPHIN DİZEL BORA PRO FORKLİFT 3 TON 4,7 M
Fiyat: 1.149.000 TL
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BOĞUMLU TUZ KARABİBER DEĞİRMENİ
Fiyat: 349 TL
BAMBUM PORSELEN FİNCAN TAKIMI 2’Lİ
Fiyat: 269 TL
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