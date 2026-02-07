  1. Ekonomim
  4. A101 market 07-13 Şubat 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler gelecek?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 07-13 Şubat 2026 tarihleri arasında birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 07-13 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 07-13 Şubat 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 07-13 Şubat 2026 haftanın yıldızları aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 07-13 Şubat 2026 indirimli fiyatlar…

ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 1 KG

Fiyat: 265 TL

SÜTAŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 700 G

Fiyat: 165 TL

HASATA GÖNEN BALDO PİRİNÇ 2 KG

Fiyat: 229,50 TL

BİNGO TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG

Fiyat: 419 TL

VERNEL YUMUŞATICI GÜLÜN BÜYÜSÜ 3 L

Fiyat: 99 TL

BİNGO PRO BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 36’LI

Fiyat: 155 TL

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

TORKU/YÖRSAN SÜT 4X1 L

Fiyat: 119,50 TL

TORKU DANA KANGAL SUCUK 450 G

Fiyat: 279 TL

PAPIA 3 KATLI TUVALET KAĞIDI 12’Lİ

Fiyat: 105 TL

