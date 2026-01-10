  1. Ekonomim
  4. A101 market 10-16 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 10-16 Ocak 2026 tarihleri arasında birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 10-16 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 10-16 Ocak 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10-16 Ocak 2026 haftanın yıldızları aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10-16 Ocak 2026 aktüel gıda ürünleri indirimli fiyatlar…

ACE ÇAMAŞIR SUYU 4 L

Fiyat: 164,90 TL

PRİL BULAŞIK DETERJANI 653 ML

Fiyat: 59,90 TL

ELSEVE ŞAMPUAN 300 ML

Fiyat: 115,90 TL

YÖRSAN TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG

Fiyat: 175 TL

SÜTAŞ SÜT 1 L

Fiyat: 42,50 TL

AHİR TULUM PEYNİRİ 450 G

Fiyat: 165 TL

ETİ POPKEK KEK 60 G

Fiyat: 10 TL

ETİ NEGRO KAKAOLU BİSKÜVİ 110 G

Fiyat: 20 TL

ETİ SÜT BURGER 35 G

Fiyat: 15,50 TL

