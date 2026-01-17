  1. Ekonomim
  4. A101 market 17-23 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler gelecek?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 17-23 Ocak 2026 tarihleri arasında birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 17-23 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 17-23 Ocak 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10-16 Ocak 2026 haftanın yıldızları aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 17-23 Ocak 2026 aktüel gıda ürünleri indirimli fiyatlar…

PRİL BULAŞIK DETERJANI 4 KG

Fiyat: 189,90 TL

DALİN BEBEK ŞAMPUANI 700 ML

Fiyat: 125 TL

BİRŞAH YOĞURT 3 KG

Fiyat: 125 TL

NAMET DANA SUCUK 450 G

Fiyat: 189 TL

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ:

ÇAYKUR ÇAY 2 KG

Fiyat: 399 TL

FINISG QUANTUM ÖZEL SERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 50’Lİ

Fiyat: 209 TL

