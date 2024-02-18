A101 market 17-23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu! A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
A101 Şubat ayı indirimleri devam ediyor. A101 17-23 Şubat 2024 aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 17-23 Şubat tarihleri arasında onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Bu hafta A101 markete hangi ürünler geliyor? İşte 17-23 Şubat 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
15-18 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
Tabak Mantar 26,95 TL
İthal Muz 69,90 TL
Patates 14,95 TL
Portakal 11,90 TL
Starking Elma 23,90 TL
Yumurta 15'li L boy 52,75 TL
Nimet Köy Ekmeğe 600 gram 24,25 TL
Nimet Köy Ekmeği 550 gram 22,25 TL
Poşetli Bütün piliç 64,75 TL
Nimet sandviç ekmeği 7x65 gram 27,25 TL
Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 54 TL
Eti Browni Patisserie Çikolata Dolgulu Kek 165 gr 35 TL
Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 26,75 TL
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 89,50 TL
Mixmey Meyve Bar Çeşitleri 20 gr 9,90 TL
Dimes Cool Lime 1 Litre 70 TL
Rinso toz Deterjan 8 Kg 219,75 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu 149 TL
Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4 Kg 62,50 TL
Fa Roll-on Çeşitleri 50 ml 59,90 TL
Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99,90 TL
Gillette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3'lü 99 TL
Vaseline Jel Krem Çeşitleri 100 ml 64,50 TL
Papia Platinum 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 99,90 TL
Bioblas Şampuan Çeşitleri 1 Litre 99,90 TL
Rexona deodorant +30 TL Kazan
Solo Bambu Kağıt Havlu 12'li +30 TL Kazan
Ülker Bebe Bisküvisi 1 kg +16 TL Kazan
Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 gram +15 TL Kazan
Cif Banyo&Mutfak Krem Sprey Temizleyici 750 ml +15 TL Kazan
Erpiliç köfte çeşitleri +12 TL Kazan
Galle Soya Sosu 250 ml +10 TL
Kazan Pınar Yarım Yağlı Süt 500 ml +7 TL Kazan
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram +6 TL kazan
Becel Kase Margarin Çeşitleri 250 gram +5 TL Kazan
100 TL ve üzeri cezerye alışverişine 10 TL nakit para iade