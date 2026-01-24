A101 market 24-30 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler gelecek?
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 24-30 Ocak 2026 tarihleri arasında birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 17-23 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 24-30 Ocak 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 24-30 Ocak 2026 haftanın yıldızları aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 24-30 Ocak 2026 indirimli fiyatlar…
TARABYA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 199 TL
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 449,50 TL
OMO TOZ DETERJAN RENKLİLER-BEYAZLAR 5,5 KG
Fiyat: 329 TL
ETİ TUTKU KAKAO KREMALI MOZİAK BİSKÜVİ 100 G
Fiyat: 18,50 TL
ETİ NERO KREMALI KAKAOLU BİSKÜVİ 4X110 G
Fiyat: 72,50 TL
ETİ TARTİNİ FRAMBUAZLI TURTA 114 G
Fiyat: 30 TL
TADIM DAKOTA AY ÇEKİRDEĞİ 180 G
Fiyat: 42,50 TL
TADIM KABAK ÇEKİRDEĞİ 180 G
Fiyat: 81,95 TL
TADIM TUZLU YER FISTIĞI 180 G
Fiyat: 53,95 TL
