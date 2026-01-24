  1. Ekonomim
  4. A101 market 24-30 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler gelecek?

A101 market 24-30 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler gelecek?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 24-30 Ocak 2026 tarihleri arasında birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 17-23 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 24-30 Ocak 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 24-30 Ocak 2026 haftanın yıldızları aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 24-30 Ocak 2026 indirimli fiyatlar…

TARABYA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G

Fiyat: 199 TL

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 449,50 TL

OMO TOZ DETERJAN RENKLİLER-BEYAZLAR 5,5 KG

Fiyat: 329 TL

ETİ TUTKU KAKAO KREMALI MOZİAK BİSKÜVİ 100 G

Fiyat: 18,50 TL

ETİ NERO KREMALI KAKAOLU BİSKÜVİ 4X110 G

Fiyat: 72,50 TL

ETİ TARTİNİ FRAMBUAZLI TURTA 114 G

Fiyat: 30 TL

TADIM DAKOTA AY ÇEKİRDEĞİ 180 G

Fiyat: 42,50 TL

TADIM KABAK ÇEKİRDEĞİ 180 G

Fiyat: 81,95 TL

TADIM TUZLU YER FISTIĞI 180 G

Fiyat: 53,95 TL

BAHÇIVAN ÇEÇİL PEYNİRİ 200 G

Fiyat: 99,50 TL

BAHÇIVAN KREM PEYNİR 500 G

Fiyat: 119 TL

LOKMAN ÇİLEK REÇELİ 1 KG

Fiyat: 89 TL

