A101 market 25-31 Ekim 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?

A101 market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. A101 market 25-31 Ekim aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. Bugün A101 markete hangi ürünler geliyor? A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 25-31 Ekim 2025 A101'de yer alan indirimli ürünler...

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4,5 L

Fiyat: 429 TL

OVADAN BALDO PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 169 TL

ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET

Fiyat: 10 TL

ÜLKER CANPARE PAYLAŞMALIK BİSKÜVİ FINDIK KREMALI 3’LÜ PAKET

Fiyat: 30 TL

ELİDOR SAÇ KREMİ 350 ML

Fiyat: 115 TL

TAFT POWER CASHMERE SAÇ SPREYİ 250 ML

Fiyat: 169,90 TL

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

BİNGO YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU

Fiyat: 59,50 TL

BİNGO MUTLU YUVAM TOZ DETERJAN 3 KG

Fiyat: 119 TL

