A101 market 29 Şubat 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101 29 Şubat aktüel ürünler
A101 Şubat ayı indirimleri devam ediyor. A101 29 Şubat 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 29 Şubatta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. A101 markete 29 Şubat perşembe günü hangi ürünler geliyor? İşte 29 Şubat 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL
Masa Takımı 4.999 TL
Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL
Hascevher Tava ve Sahan Seti 449 TL
Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 229 TL
Süzgeç 3'lü 139 TL
Katlanabilir Rende 64,90 TL
Oval Kaydırmaz Tepsi 49,90 TL
Organizer Sepet 24,90 TL
Mini Metal El Aletleri 29,90 TL
Ultra Granit Basık/Derin Tencere 499 TL
Ultra Granit Tava 349 TL
Sürgülü Erzak Kapları 69,90 TL
Katlanır Süzgeç ve Çöp Kovası 89,90 TL
Trend Saklama Kabı 39,90 TL
Ece Kesilmiş Yağlı Pişirme Kağıdı 16'lı 22,90 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 59,90 TL
Frech Press 99,90 TL
Cam Motivasyon Matarası Çeşitleri 59,90 TL
Karma Ahşap Ürünler 29,90 TL
Pipetli Cam Bardak/Şişe 19.90 TL
Paşabahçe Ayaklı Cam Meyvelik 99.90 TL
Cam Motivasyon Matarası Çeşitleri 39.90 TL
Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 199 TL
Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3'lü 79,90 TL
Kapaklı Cam Karaf 129 TL
Borosilikat Titanic Bardak 49,90 TL
Renkli Cam Çerezlik/Sosluk 12,90 TL