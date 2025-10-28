  1. Ekonomim
  4. A101 market 31 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel kataloğu! A101’de hangi ürünler indirimde?

A101 market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. A101 market 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. 31 Ekim’e kadar onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, A101 markette hangi ürünler geldi? A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli A101'de yer alan indirimli ürünler...

LIPTON YELLOW LABEL SİYAH ÇAY 1 KG

Fiyat:219 TL

YÖREMCE YEŞİL MERCİMEK 1 KG

Fiyat: 59,50 TL

ÜLKER ÇİKOLATA 60 G

Fiyat: 45 TL

ÜLKER DİDO KARE ÇİKOLATALI GOFRET 55 G

Fiyat: 31 TL

DURU SIVI SABUN 500 ML

Fiyat: 49 TL

YUMOŞ SPREY 450 ML

Fiyat: 119 TL

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

BİNGO MUTLU YUVAM TOZ DETERJAN 3 KG

Fiyat: 119 TL

YUMOŞ UZMAN KONSANTRE YUMUŞATICI 1200 ML

Fiyat: 109 TL

