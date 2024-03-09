A101 market 9 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bugün A101'e hangi ürünler geliyor?
A101 9 Mart 2024 cumartesi haftanın yıldızları ve çok al az öde aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. A101 markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte 9 Mart 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 99,50 TL
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 185 TL
Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 52 TL
Zeo Siyah Zeytin 1 Kg 99 TL
Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 49,50 TL
Anavarza Çiçek Balı 450 gr 95 TL
Nar / Aras / Irmak / Bor Şeker Toz Şeker 5 Kg 139,90 TL
Ofçay Tiryakisine Siyah Çay 1 Kg 110 TL
Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 32,50 TL
Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 69,75 TL
Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1 Litre 79 TL
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr 34,90 TL
Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 34,90 TL
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 34,90 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 34,90 TL
Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 27,50 TL
Calgon Toz Kireç Önleyici 250 gr 49 TL
Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 69,50 TL
Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 89 TL
Privacy Kadın / Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 149 TL
Signal White System Diş Macunu 75 ml 40,50 TL
Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL
Orkid Platinum Hijyenik Ped Çeşitleri 49,90 TL
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1 L Birşah Yağsız Süt 21.50 TL
1 L Birşah Tam Yağlı Süt 29.90 TL
1 L Birşah Yarım Yağlı Süt 26 TL
1 L Birşah Süt 27.50 TL
Birşah Tam Yağlı Ayran 5.50 TL
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5 L Hayat Su 31 TL
5 L Su 15 TL
0.5 L Su 2.50 TL
1.5 L Su 5 TL
0.5 L Hayat Su 7.85 TL
1.5 L Hayat Su 15.25 TL
Beypazarı Maden Suyu 5.50 TL
Sarıkız Maden Suyu 5.25 TL