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  4. A101 MUTFAKTA ETİKETLERİ İNDİRDİ! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 3-6 EYLÜL)

A101 MUTFAKTA ETİKETLERİ İNDİRDİ! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 3-6 EYLÜL)

A101 3-6 Eylül Tazenin Yıldızları broşürüyle mutfak masraflarını düşürecek yeni bir kampanya dönemi başlıyor. En çok tüketilen taze meyve ve sebzeler ile şarküteri reyonu ürünleri doğrudan indirimli fiyatlarla listelendi. Hafta sonuna kadar geçerli olacak bu listedeki taze gıda ürünlerini erkenden inceleyerek mutfak harcamalarınızı çok daha hesaplı şekilde tamamlayabilirsiniz.

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A101 MUTFAKTA ETİKETLERİ İNDİRDİ! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 3-6 EYLÜL) - Sayfa 1

15’Lİ L BOY YUMURTA

Fiyat: 79 TL

PİLİÇ PİRZOLA KG

Fiyat: 199,50 TL

KOMİNET DANA KIYMA 400 G

Fiyat: 279 TL

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A101 MUTFAKTA ETİKETLERİ İNDİRDİ! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 3-6 EYLÜL) - Sayfa 2

RED GOBE ÜZÜM KG

Fiyat: 79,50 TL

ÇARLİSTON BİBER KG

Fiyat: 94,90 TL

ŞEKER DOMATES PAKET 250 G

Fiyat: 39,50 TL

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