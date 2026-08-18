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  4. A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101’de 20-26 Ağustos haftasının ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! Elektrikli araç, benzinli moped, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, oyuncaklar, gıda ve temizlik ürünlerinde şok fiyatları gören gözlerine inanamayacak. Lüksü ve konforu ayağınıza getiren bu muhteşem fırsatlar tam anlamıyla kapış kapış gidecek. Rafları anında boşaltacak bu büyük bütçe dostu kampanyayı kaçıran çok üzülür, sakın kaçırmayın!

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A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 1

VOLTA VMP14 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET

Fiyat: 279,990 TL

APEC PS4 50 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 2

KİWİ GİZLİ DAMACANA VE 3 MUSLUKLU SU SEBİLİ

Fiyat: 8,499 TL

SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 3

ALTUS KABLOLU DİK SÜPÜRGE

Fiyat: 1,799 TL

KİWİ 2’Sİ 1 ARADA ŞARJLI MİKSER VE DOĞRAYICI

Fiyat: 599 TL

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A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 4

HP PLUS OTO ARAÇ İÇİ KAMERA

Fiyat: 1,999 TL

TSUYOI KAZE OTO GÖÇÜK ONARIM ALETİ (1+1)

Fiyat: 219 TL

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