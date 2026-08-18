A101 PERŞEMBE GÜNÜ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (A101 20-26 AĞUSTOS)
A101’de 20-26 Ağustos haftasının ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! Elektrikli araç, benzinli moped, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, oyuncaklar, gıda ve temizlik ürünlerinde şok fiyatları gören gözlerine inanamayacak. Lüksü ve konforu ayağınıza getiren bu muhteşem fırsatlar tam anlamıyla kapış kapış gidecek. Rafları anında boşaltacak bu büyük bütçe dostu kampanyayı kaçıran çok üzülür, sakın kaçırmayın!
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VOLTA VMP14 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET
Fiyat: 279,990 TL
APEC PS4 50 CC BENZİNLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
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KİWİ GİZLİ DAMACANA VE 3 MUSLUKLU SU SEBİLİ
Fiyat: 8,499 TL
SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
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ALTUS KABLOLU DİK SÜPÜRGE
Fiyat: 1,799 TL
KİWİ 2’Sİ 1 ARADA ŞARJLI MİKSER VE DOĞRAYICI
Fiyat: 599 TL
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