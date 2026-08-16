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  4. A101 PERŞEMBE GÜNÜ EZBER BOZMAYA GELİYOR! BU FIRSATLAR KAÇMAZ! (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101 PERŞEMBE GÜNÜ EZBER BOZMAYA GELİYOR! BU FIRSATLAR KAÇMAZ! (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101 20 Ağustos kataloğuyla hem yollara hem de evlere bomba gibi düşüyor! Elektrikli araç, elektrikli kamyonet, benzinli cross motosiklet ve benzinli moped ile ulaşım dert olmaktan çıkarken; beyaz eşyalar, mutfak ürünleri ve küçük ev aletleriyle ev işleri keyfe dönüşüyor. Oyuncaklara varana kadar her yaşa hitap eden bu zengin kataloğu kaçıran gerçekten çok üzülür. 26 Ağustos akşamına kadar geçerli olacak bu şaka gibi fiyatları sakın kaçırmayın!

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A101 PERŞEMBE GÜNÜ EZBER BOZMAYA GELİYOR! BU FIRSATLAR KAÇMAZ! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 1

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 239,990 TL

REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET

Fiyat: 89,990 TL

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A101 PERŞEMBE GÜNÜ EZBER BOZMAYA GELİYOR! BU FIRSATLAR KAÇMAZ! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 2

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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A101 PERŞEMBE GÜNÜ EZBER BOZMAYA GELİYOR! BU FIRSATLAR KAÇMAZ! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 3

PIERRE CARDIN ELEKRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,699 TL

PIERRE CARDIN ÇUBUK BLENDER

Fiyat: 899 TL

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A101 PERŞEMBE GÜNÜ EZBER BOZMAYA GELİYOR! BU FIRSATLAR KAÇMAZ! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 4

TSUYOI KAZE OTO ARAÇ GÜNEŞLİK BRANDASI

Fiyat: 569 TL

PİRANHA KABLOSUZ DİJİTAL HAVA KOMPRESÖRÜ

Fiyat: 1,149 TL

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