A101 PERŞEMBE GÜNÜ EZBER BOZMAYA GELİYOR! BU FIRSATLAR KAÇMAZ! (A101 20-26 AĞUSTOS)
A101 20 Ağustos kataloğuyla hem yollara hem de evlere bomba gibi düşüyor! Elektrikli araç, elektrikli kamyonet, benzinli cross motosiklet ve benzinli moped ile ulaşım dert olmaktan çıkarken; beyaz eşyalar, mutfak ürünleri ve küçük ev aletleriyle ev işleri keyfe dönüşüyor. Oyuncaklara varana kadar her yaşa hitap eden bu zengin kataloğu kaçıran gerçekten çok üzülür. 26 Ağustos akşamına kadar geçerli olacak bu şaka gibi fiyatları sakın kaçırmayın!
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VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Fiyat: 239,990 TL
REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET
Fiyat: 89,990 TL
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SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 19,999 TL
SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
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PIERRE CARDIN ELEKRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ
Fiyat: 1,699 TL
PIERRE CARDIN ÇUBUK BLENDER
Fiyat: 899 TL
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