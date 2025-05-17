A101, ŞOK VE BİM’e BİM bu hafta neler geliyor? (A101, ŞOK, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI)
A101, ŞOK ve BİM’de indirimler sürüyor. A101, ŞOK ve BİM’de bu hafta da indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor? Peki, bu hafta A101, ŞOK ve BİM’de hangi ürünler gelecek? A101, ŞOK ve BİM’de hangi ürünlerde indirim var? A101, ŞOK ve BİM’de aktüel ürünler kataloglarını sizler için hazırladık. İşte, BİM ve ŞOK aktüel ürünler katalogları…
A101 17-23 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER
SEK TEREYAĞI 1 KG
Fiyat: 395 TL
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LİTRE
Fiyat: 349,50 TL
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PERSİL TOZ DETERJAN 5,5 KG GÜLÜN BÜYÜSÜ
Fiyat: 229,90 TL
PRİL HEPSİ 1 ARADA BULAŞIK MAKİNESİ JELİ 1080 ML
Fiyat: 165 TL
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