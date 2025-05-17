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  4. A101, ŞOK VE BİM’e BİM bu hafta neler geliyor? (A101, ŞOK, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI)

A101, ŞOK VE BİM’e BİM bu hafta neler geliyor? (A101, ŞOK, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI)

A101, ŞOK ve BİM’de indirimler sürüyor. A101, ŞOK ve BİM’de bu hafta da indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor? Peki, bu hafta A101, ŞOK ve BİM’de hangi ürünler gelecek? A101, ŞOK ve BİM’de hangi ürünlerde indirim var? A101, ŞOK ve BİM’de aktüel ürünler kataloglarını sizler için hazırladık. İşte, BİM ve ŞOK aktüel ürünler katalogları…

A101, ŞOK VE BİM’e BİM bu hafta neler geliyor? (A101, ŞOK, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI) - Sayfa 1

A101 17-23 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER

SEK TEREYAĞI 1 KG

Fiyat: 395 TL

 KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LİTRE

Fiyat: 349,50 TL

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A101, ŞOK VE BİM’e BİM bu hafta neler geliyor? (A101, ŞOK, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI) - Sayfa 2

PERSİL TOZ DETERJAN 5,5 KG GÜLÜN BÜYÜSÜ

Fiyat: 229,90 TL

 PRİL HEPSİ 1 ARADA BULAŞIK MAKİNESİ JELİ 1080 ML

Fiyat: 165 TL

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A101, ŞOK VE BİM’e BİM bu hafta neler geliyor? (A101, ŞOK, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI) - Sayfa 3

PINAR YARIM YAĞLI SÜT 500 ML

Fiyat: 25 TL

 BAHÇIVAN DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 225 TL

Fiyat: 97 TL

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A101, ŞOK VE BİM’e BİM bu hafta neler geliyor? (A101, ŞOK, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI) - Sayfa 4

OFÇAY HAZİNE 1 KG

Fiyat: 175 TL

 MEST YEŞİL ÇAY 20’Lİ

Fiyat: 22,50 TL

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