A101 TAZENİN YILDIZLARI İNDİRİM FIRTINASI BUGÜN BAŞLADI! BU FİYATLAR KAÇMAZ (A101 10-13 EYLÜL)
A101, mutfak bütçesini rahatlatacak yeni haftalık indirim listesini resmen duyurdu. A101 10-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak olan Tazenin Yıldızları kataloğu, özellikle taze sebze, meyve,yumurta ve et ürünlerindeki dev fırsatlarıyla öne çıkıyor. Kaliteli ürünleri en cazip fiyatlarla raflarına taşıyan A101, bu hafta da tüketicinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Stoklarla sınırlı bu erken sonbahar fırsatlarını yakalamak ve bütçe dostu bir alışveriş planı yapmak için en yakın A101 şubesini ziyaret edebilirsiniz.
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