A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU! MEYVE, SEBZE VE ET REYONUNDA DEV İNDİRİM (A101 22-25 EKİM)
A101 22-25 Ekim Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı! A101 22-25 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak olan Tazenin Yıldızları kataloğu, özellikle taze sebze, meyve, yumurta ve et ürünlerindeki dev fırsatlarıyla öne çıkıyor. Kaliteli ürünleri en cazip fiyatlarla raflarına taşıyan A101, bu hafta da tüketicinin bütçesini rahatlatacak.
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