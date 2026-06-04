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  4. A101 Tazenin Yıldızları Kataloğu yayımlandı: 4 Haziran Perşembe meyve sebze indirimleri başladı!

A101 Tazenin Yıldızları Kataloğu yayımlandı: 4 Haziran Perşembe meyve sebze indirimleri başladı!

A101 aktüel ürünler bülteninde bu haftanın taze manav kampanyası tüketicilerle buluşuyor. Tazenin Yıldızları kataloğu kapsamında, mevsimin en çok tüketilen sebze ve meyve çeşitlerinde cazip fiyat avantajları sunuluyor. Hafta boyunca geçerli olan manav reyonu kampanyasında, seçili taze gıda ürünleri sofralara ekonomik seçeneklerle ulaşıyor. Kaliteli gıda alışverişi yapmak isteyen tüketiciler için güncel A101 indirimli ürünler listesi haberimizde...

A101 Tazenin Yıldızları Kataloğu yayımlandı: 4 Haziran Perşembe meyve sebze indirimleri başladı! - Sayfa 1

 

PATLICAN KG

Fiyat: 34,90 TL

SOĞAN KG

Fiyat: 23,90 TL

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A101 Tazenin Yıldızları Kataloğu yayımlandı: 4 Haziran Perşembe meyve sebze indirimleri başladı! - Sayfa 2

KÖY BİBERİ PAKET 300 G

Fiyat: 21,90 TL

DOLMA BİBER PAKET 300 G

Fiyat: 25,90 TL

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A101 Tazenin Yıldızları Kataloğu yayımlandı: 4 Haziran Perşembe meyve sebze indirimleri başladı! - Sayfa 3

BEZELYE KG

Fiyat: 89,50 TL

SANTA MARIA ARMUT KG

Fiyat: 99,50 TL

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A101 Tazenin Yıldızları Kataloğu yayımlandı: 4 Haziran Perşembe meyve sebze indirimleri başladı! - Sayfa 4

YASSI ŞEFTALİ KG

Fiyat: 109,50 TL

GOLDEN ELMA KG

Fiyat: 79,50 TL

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