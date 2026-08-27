A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! (A101 27-30 AĞUSTOS)
A101 Tazenin Yıldızları Kataloğu ile 27-30 Ağustos tarihleri arasında geçerli yeni indirimli ürünler listesi açıklandı. Bu hafta taze meyve ve sebze çeşitlerinin yanı sıra ceviz, tavuk ve kırmızı et ürünlerinde büyük fırsatlar tüketicileri bekliyor. Mutfak alışverişini ucuza getirmek isteyenler için kaçırılmayacak fiyatlar sunan kampanya detaylarına A101 resmi internet sitesi ve mağazalarından ulaşabilirsiniz. İşte haftanın öne çıkan indirimli gıda ürünleri…
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