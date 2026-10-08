A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! (A101 8-11 EKİM)
A101, mutfak bütçesini rahatlatacak yeni haftalık indirim listesini açıkladı. A101 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak olan Tazenin Yıldızları kataloğu, özellikle taze sebze, meyve, yumurta ve et ürünlerindeki dev fırsatlarıyla öne çıkıyor. Kaliteli ürünleri en cazip fiyatlarla raflarına taşıyan A101, bu hafta da tüketicinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Stoklarla sınırlı indirim fırsatlarını yakalamak ve bütçe dostu bir alışveriş planı yapmak bu indirim şölenini kaçırmayın!
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