  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 13-16 AĞUSTOS)

A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 13-16 AĞUSTOS)

A101 Taze'nin Yıldızları kataloğu yayında! Et ürünlerinden taptaze meyve ve sebzelere kadar mutfağınızın tüm ihtiyaçları sudan ucuz fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Cüzdan dostu bu büyük indirim fırsatını sakın kaçırmayın, erken gelen indirimi yakalar! İşte, A101 13-16 Ağustos 2026 Tazenin Yıldızları Kataloğu…

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 13-16 AĞUSTOS) - Sayfa 1

POŞETLİ BÜTÜN PİLİÇ KG

Fiyat: 99 TL

PİLİÇ PİRZOLA KG

Fiyat: 189 TL

KOMBİNET DANA KIYMA 400 G

Fiyat: 279 TL

1 | 2
A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 13-16 AĞUSTOS) - Sayfa 2

MANTAR TABAK 300 G

Fiyat: 54,90 TL

ŞEKER DOMATES PAKET 250 G

Fiyat: 29,50 TL

KIRMIZI ERİK KG

Fiyat: 79,50 TL

2 | 2
Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor.
Servisleri zengin eden 3 motor. Dizel araç ustası ‘kapınıza bile yanaştırmayın’ diyor.
EVDE PROFESYONEL TEMİZLİK: BİM’E ARNİCA ISLAK&KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE GELİYOR! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
EVDE PROFESYONEL TEMİZLİK: BİM’E ARNİCA ISLAK&KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE GELİYOR! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI! A101'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR? (A101 13-19 AĞUSTOS)
A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYIMLANDI! A101'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR? (A101 13-19 AĞUSTOS)
BİM 16 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ALIŞVERİŞ LİSTELERİ DEĞİŞECEK! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
BİM 16 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ALIŞVERİŞ LİSTELERİ DEĞİŞECEK! (BİM 16-22 AĞUSTOS)