A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 13-16 AĞUSTOS)
A101 Taze'nin Yıldızları kataloğu yayında! Et ürünlerinden taptaze meyve ve sebzelere kadar mutfağınızın tüm ihtiyaçları sudan ucuz fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Cüzdan dostu bu büyük indirim fırsatını sakın kaçırmayın, erken gelen indirimi yakalar! İşte, A101 13-16 Ağustos 2026 Tazenin Yıldızları Kataloğu…
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POŞETLİ BÜTÜN PİLİÇ KG
Fiyat: 99 TL
PİLİÇ PİRZOLA KG
Fiyat: 189 TL
KOMBİNET DANA KIYMA 400 G
Fiyat: 279 TL
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MANTAR TABAK 300 G
Fiyat: 54,90 TL
ŞEKER DOMATES PAKET 250 G
Fiyat: 29,50 TL
KIRMIZI ERİK KG
Fiyat: 79,50 TL
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