A101 TAZENİN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! SEBZE-MEYVEDE DEV FIRSATLAR (A101 4-9 EYLÜL)
A101 4-9 Eylül Tazenin Yıldızları indirim listesi resmi olarak yayınlandı ve reyonlardaki etiketler şimdiden büyük merak uyandırdı. Haftalık pazar ve mutfak harcamalarını bütçeyi sarsmadan tamamlamak isteyenler için hazırlanan broşürde, en çok tüketilen taze meyve ve sebzeler ile şarküteri reyonu ürünleri avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Önümüzdeki çarşamba akşamına kadar geçerli olacak bu listedeki fırsatları erkenden inceleyerek alışveriş planınızı karlı şekilde yapabilirsiniz.
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