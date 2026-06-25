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  4. A101 Tazenin Yıldızları'nda dev indirim: Kuşbaşı et ve kıymada büyük fırsat başladı!

A101 Tazenin Yıldızları'nda dev indirim: Kuşbaşı et ve kıymada büyük fırsat başladı!

A101, "Tazenin Yıldızları" kataloğuyla mutfak alışverişini bütçe dostu hale getirmeye devam ediyor. Kampanyanın odağında yer alan kaliteli kuşbaşı et ve taze kıyma çeşitleri, kaçırılmayacak indirimli fiyatlarıyla sofralara bereket getiriyor. Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan tavuk eti seçenekleri de avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Ayrıca vitamin deposu taze sebze ve meyveler, manav reyonunda her bütçeye uygun seçeneklerle sunuluyor. Hem kaliteli hem de hesaplı gıda alışverişi yapmak isteyenler için A101 fırsatları başladı!

A101 Tazenin Yıldızları'nda dev indirim: Kuşbaşı et ve kıymada büyük fırsat başladı! - Sayfa 1

KOMBİNET DANA KIYMA 400 G

Fiyat:  279 TL

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 299 TL

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A101 Tazenin Yıldızları'nda dev indirim: Kuşbaşı et ve kıymada büyük fırsat başladı! - Sayfa 2

KOKTEYL DOMATES 500 G

Fiyat: 34,90 TL

KAYISI KG

Fiyat: 84,90 TL

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A101 Tazenin Yıldızları'nda dev indirim: Kuşbaşı et ve kıymada büyük fırsat başladı! - Sayfa 3

PATATES KG

Fiyat: 34,90 TL

SOĞAN KG

Fiyat: 37,90 TL

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A101 Tazenin Yıldızları'nda dev indirim: Kuşbaşı et ve kıymada büyük fırsat başladı! - Sayfa 4

YASSI ŞEFTALİ KG

Fiyat: 102,90 TL

PORTAKAL SIKMA FİLE KG

Fiyat: 32,90 TL

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