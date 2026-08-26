A101 YAZIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 26-29 AĞUSTOS)
A101’de 26-29 Ağustos tarihleri arasında geçerli Yazın Yıldızları kampanyası başladı. Yeni indirim döneminde mutfakların temel ihtiyaçları uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında ayçiçek yağı, baldo pirinç, bütün piliç ve tereyağı gibi mutfak demirbaşlarında büyük fiyat avantajı sağlanıyor. Ayrıca kahvaltılık sucuk, yumurta ve kahve de indirimli fiyatıyla tüketiciye ulaşıyor. Bütçe dostu bu indirimler tüm mağazalarda müşterileri bekliyor.
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BEYPAZARI SADE MADEN SUYU 200 ML
Fiyat: 11 TL
KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ TÜRK KAHVESİ 100 G
Fiyat: 79,50 TL
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YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4,5 L
Fiyat: 449 TL
OVADAN BALDO PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 159,50 TL
POŞETLİ BÜTÜN PİLİÇ KG
Fiyat: 79,50 TL
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