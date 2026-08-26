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  4. A101 YAZIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 26-29 AĞUSTOS)

A101 YAZIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 26-29 AĞUSTOS)

A101’de 26-29 Ağustos tarihleri arasında geçerli Yazın Yıldızları kampanyası başladı. Yeni indirim döneminde mutfakların temel ihtiyaçları uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında ayçiçek yağı, baldo pirinç, bütün piliç ve tereyağı gibi mutfak demirbaşlarında büyük fiyat avantajı sağlanıyor. Ayrıca kahvaltılık sucuk, yumurta ve kahve de indirimli fiyatıyla tüketiciye ulaşıyor. Bütçe dostu bu indirimler tüm mağazalarda müşterileri bekliyor.

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A101 YAZIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 26-29 AĞUSTOS) - Sayfa 1

CUMHURİYET DANA KANGAL SUCUK 350 G

Fiyat: 449 TL

M BOY 30’LU YUMURTA

Fiyat: 109 TL

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A101 YAZIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 26-29 AĞUSTOS) - Sayfa 2

BEYPAZARI SADE MADEN SUYU 200 ML

Fiyat: 11 TL

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ TÜRK KAHVESİ 100 G

Fiyat: 79,50 TL

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A101 YAZIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 26-29 AĞUSTOS) - Sayfa 3

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4,5 L

Fiyat: 449 TL

OVADAN BALDO PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 159,50 TL

POŞETLİ BÜTÜN PİLİÇ KG

Fiyat: 79,50 TL

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A101 YAZIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (A101 26-29 AĞUSTOS) - Sayfa 4

PEYSAN TUZSUZ TEREYAĞI 1 KG

Fiyat: 369 TL

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