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  4. A101’de 13-19 Haziran gıda şöleni: Mutfakta büyük indirim dönemi bugün başladı

A101’de 13-19 Haziran gıda şöleni: Mutfakta büyük indirim dönemi bugün başladı

A101, temel gıda ürünlerinde büyük fiyat avantajları sunan 13-19 Haziran tarihli yeni Haftanın Yıldızları kataloğunu yayınladı. Kampanya kapsamında Komili ayçiçek yağı, toz şeker, çay ve temel bakliyat çeşitlerinde mutfak bütçesini rahatlatacak indirimler raflardaki yerini alıyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynir çeşitleri ile sevilen atıştırmalıklar da bu gıda şöleni boyunca avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken fırsatlar, tüm mağazalarda tüketicileri bekliyor.

A101’de 13-19 Haziran gıda şöleni: Mutfakta büyük indirim dönemi bugün başladı - Sayfa 1

ÇAYKUR FİLİZ ÇAYI 1 KG

Fiyat: 279,95 TL

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 2 L

Fiyat: 229 TL

OVADAN PİLAVLIK PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 54,50 TL

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A101’de 13-19 Haziran gıda şöleni: Mutfakta büyük indirim dönemi bugün başladı - Sayfa 2

SÜTAŞ/İÇİM KAŞAR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 229 TL

SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 1 KG

Fiyat: 259 TL

TARABYA TAM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 179 TL

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A101’de 13-19 Haziran gıda şöleni: Mutfakta büyük indirim dönemi bugün başladı - Sayfa 3

ÜLKER ÇİZİ PEYNİRLİ KRAKER 4X70 G

Fiyat: 41 TL

ÜLKER KEKSTRA MİNİ ÇİLEKLİ KEK 150 G

Fiyat: 43 TL

ÜLKER ÇUBUK KRAKER 80 G

Fiyat: 9,50 TL

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A101’de 13-19 Haziran gıda şöleni: Mutfakta büyük indirim dönemi bugün başladı - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

DARDANEL TON BALIĞI 6X75 G

Fiyat: 299 TL

DOĞANAY LİMONATA 4X1 L

Fiyat: 112 TL

SELPAK 3 KATLI YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 8’Lİ

Fiyat: 115 TL

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