A101'de 23 Mayıs Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler
A101 Mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. Telefondan, televizyona, dolaptan, tencereye, tavadan, espresso makinesine, narenciye sıkacağından, halı yıkama makinesine onlarca indirimli ürünler A101'de. 23 Mayıs 2024 perşembe gününden itibaren indirimli ürünler A101'in web sitesinde. A101 aldın aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 23 Mayıs 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu...
Siemens Tam Otomatik Espresso Makinesi 21.499 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Homend Blender Seti 1.299 TL
Homend Narenciye Sıkacağı 899 TL
Easy Kazanlı Ütü 4.599 TL
İkisi Bir Arada Şarjı Da Key Süpürge 5.999 TL
Korkmaz Vanilya Demkolik Çay Makinesi 1.499 TL
Fakir Tost Makinesi 1.699 TL
Xiaomi Lite 2 Akıllı Hava Nemlendirici 1.499 TL
Fantom Halı Yıkama Makinesi 3.799 TL
Goldmaster Saç Kurutma Makinesi 449 TL
Islak Kuru Çift Kullanımlı Tıraş Makinesi 799 TL
Philips 55" 4K UHD Google Smart LED TV 25.499 TL
Apple Macbook Pro M2 Pro 16 GB 512 GB 59.399 TL
Toshiba 4K Ultra HD 43" Smart LED TV 10.999 TL
Lenovo 11. Nesil Core İ3 Notebook 11.499 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 512 GB 12 GB RAM Cep Telefonu 23.499 TL
Samsung Galaxy S23 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 27.799 TL
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 512 GB 12 GB RAM Cep Telefonu 16.299 TL
Xiaomi Redmi Buds 3 Bluetooth Kulaklık 529 TL
Tecno 19 128 Gb 6 GB RAM Cep Telefonu 6.299 TL
Tefal Duetto Tencere Seti 7 Parça 3.999 TL
Fissler Las Vegas Tencere Seti 4 Parça 4.999 TL
Korkmaz A155 Turbo Düdüklü Tencere 5 L 1.399 TL
WMF Perfect Plus Düdüklü Tencere 4,5 L 5.999 TL
Tefal Aroma Tava Seti 24 cm, 26 cm 1.999 TL
Tefal Aile Herdanten Yemek Ve Izgara Tavası 30 cm 1.899 TL
Tefal Intense Non-Stick Tava 28 cm 749 TL
Korkmaz Orbit Maxi Çaydanlık Takımı 849 TL
Tefal Airlight Oval Tencere 30 cm 1.999 TL
Garaj Home Melina Bebek Odası Takımı 8.299 TL
Garaj Home Melina 5 Çekmeceli Mdf'li Büyüyen Beşik 3.699 TL
Modalife Star Berjer 4.299 TL
Modalife Avrupa Üçlü Kanepe 11.499 TL
Modalife Star 3'lü Kanepe 7.99 TL
Modalife Avrupa Berjer 3.699 TL