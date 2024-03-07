  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101'de 7 Mart Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu

A101'de 7 Mart Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu

A101 Mart ayı indirimlerine başladı. Telefondan, televizyona, dolaptan, tencereye, tavadan, Airfryere, tost makinesinden, semavere, dikiş makinesinden, kulaklığa onlarca indirimli ürünler A101'de. 7 Mart 2024 perşembe gününden itibaren indirimli ürünler A101'in web sitesinde. A101 aldın aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 7 Mart 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu...

A101'de 7 Mart Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 1

Tefal Sense Kahve Makinesi 2.299 TL

Korkmaz Vanilya Çaykolik Semaver 2.349 TL

Homend Toz Torbasız Süpürge 2.999 TL

Philips Airfrie XXL Yağsız Fritöz 6.199 TL

Roborock Q7 Max Robot Süpürge 15.499 TL

Homend Tost Makinesi 2.299 TL

Philips Buharlı Ütü 1.399 TL

Tefal Buharlı Dikey Ütü Düzleştirici Ve Kırışık Giderici 1.899 TL

Braun Epilatör 1.099 TL

Homen Somiti Blender 999 TL

Homen Saç Düzleştirici Ve Maşa 769 TL

Sakal Kesme Makinesi 329 TL

Ev Tipi Mekanik Dikiş Makinesi 5.499 TL

Mekanik Dikiş Makinesi 3.699 TL

1 | 5
A101'de 7 Mart Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 2

Toshiba 55 İnç Ultra HD Smart LED TV 13.899 TL

İphone 14 Plus 250 GB Cep Telefonu 53.999 TL

Samsung 2 GB S23 Fe GB RAM Cep Telefonu 22.999 TL

Real Mi 250 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 7.699 TL

HP Full HD Notebook 16.999 TL

Samsung Galaxy Tab Aktivite 16 GB Tablet 5.599 TL

JBL Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 1.599 TL

Samsung Galaxy Watch 4 Akıllı Saat 3.799 TL

Energizer Powerbank 649 TL

2 | 5
A101'de 7 Mart Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 3

WMF Quality Tencere Seti 5 Parça 10.499 TL

Korkmaz Nora Tencere Seti 7 Parça 1.799 TL

Tencere Ve Tava Seti 9 Parça 6. 499 TL

WMF Düdüklü Tencere Seti 6,5 L+ 3 L 9.499 TL

Tefal Izgara Tavası 1.499 TL

Tefal Alle Herdarten Kapalı Yemek Tavası 1.499 TL

Tefal Difüzyon Tabanlı Tava 899 TL

Tefal Krep Tavası 1.299 TL

Tefal Vokta Var 739 TL

Korkmaz Çaydanlık Takımı 899 TL

Nehir Sade Çatal Kaşık Takımı 30 Parça 799 TL

Nehir Sade Çatal Kaşık Takımı 60 Parça 1.499 TL

3 | 5
A101'de 7 Mart Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var? A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 4

GV8050 Kadın Erkek Ayakkabı 2.999 TL

GY5271 Kadın Erkek Ayakkabı 2.299 TL

GY6693 Erkek Ayakkabı 2.299 TL

FU7712 Süperstar Kadın Ayakkabı 1.999 TL

GX0775 Erkek Ayakkabı 2.999 TL

GZ7939 Erkek Ayakkabı 1.399 TL

HR1440 Kadın Erkek Ayakkabı 1.399 TL

GX9608 Erkek Ayakkabı 1.399 TL

4 | 5