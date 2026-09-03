A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER YOK SATACAK! (A101 3-9 EYLÜL)
A101 3-9 Eylül 2026 "Aldın Aldın" kataloğuyla yeni haftada iğneden ipliğe dev bir indirim dalgası başlıyor! Teknolojik cihazlardan bütçe dostu beyaz eşyalara, mutfakta işinizi kolaylaştıracak küçük ev aletlerinden şık ev tekstili ve züccaciye ürünlerine kadar yüzlerce popüler çeşit önümüzdeki perşembe rafları dolduruyor. Çocukları sevindirecek eğlenceli oyuncaklar ve mutfak giderlerinizi hafifletecek temel gıda ve temizlik hijyen ürünlerindeki kaçırılmayacak fırsatları erkenden inceleyin, A101’e alışveriş listeniz hazır girin!
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HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV
Fiyat: 8,999 TL
THULL RETRO HOPARLÖR
Fiyat: 999 TL
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VOLTA VPX DEMON GR250R MOTOSİKLET
Fiyat: 179,990 TL
APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
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