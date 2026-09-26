A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ! DEV İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! (A101 26 EYLÜL-2 EKİM)
A101 Haftanın Yıldızları 26 Eylül-2 Ekim kataloğu geldi! Bu hafta raflar sadece gıda ve deterjan fırsatlarına ayrıldı. Kahvaltılıktan dondurulmuş ürünlere, çaydan atıştırmalığa ve toz deterjandan sıvı deterjana kadar tüm temel ihtiyaçlarda kaçırılmayacak indirim var. Stoklar bitmeden bu dev indirim fırsatını yakalayın!
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PINAR YARIM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG
Fiyat: 235 TL
DOĞUŞ RİZE ÇAYI 1 KG
Fiyat: 269 TL
SİNANGİL/SÖKE BUĞDAY UNU 2 KG
Fiyat: 72 TL
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OVADAN BASMATİ PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 85 TL
YÖREMCE İRİ DERMASON FASULYE 1 KG
Fiyat: 75 TL
ÖNCÜ BİBER SALÇASI 900 G TATLI/ACI
Fiyat: 159,50 TL
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OMO TOZ DETERJAN BEYAZLAR/RENKLİLER 5,5 KG
Fiyat: 449 TL
DOMESTOS ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 3240 ML
Fiyat: 209 TL
VANISH KOSLA LEKE ÇIKARICI 1000 ML BEYAZ/PEMBE
Fiyat: 219,50 TL
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