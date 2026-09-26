  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ! DEV İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! (A101 26 EYLÜL-2 EKİM)

A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ! DEV İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! (A101 26 EYLÜL-2 EKİM)

A101 Haftanın Yıldızları 26 Eylül-2 Ekim kataloğu geldi! Bu hafta raflar sadece gıda ve deterjan fırsatlarına ayrıldı. Kahvaltılıktan dondurulmuş ürünlere, çaydan atıştırmalığa ve toz deterjandan sıvı deterjana kadar tüm temel ihtiyaçlarda kaçırılmayacak indirim var. Stoklar bitmeden bu dev indirim fırsatını yakalayın!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ! DEV İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! (A101 26 EYLÜL-2 EKİM) - Sayfa 1

PINAR YARIM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG

Fiyat: 235 TL

DOĞUŞ RİZE ÇAYI 1 KG

Fiyat: 269 TL

SİNANGİL/SÖKE BUĞDAY UNU 2 KG

Fiyat: 72 TL

1 | 7
A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ! DEV İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! (A101 26 EYLÜL-2 EKİM) - Sayfa 2

OVADAN BASMATİ PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 85 TL

YÖREMCE İRİ DERMASON FASULYE 1 KG

Fiyat: 75 TL

ÖNCÜ BİBER SALÇASI 900 G TATLI/ACI

Fiyat: 159,50 TL

2 | 7
A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ! DEV İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! (A101 26 EYLÜL-2 EKİM) - Sayfa 3

OMO TOZ DETERJAN BEYAZLAR/RENKLİLER 5,5 KG

Fiyat: 449 TL

DOMESTOS ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 3240 ML

Fiyat: 209 TL

VANISH KOSLA LEKE ÇIKARICI 1000 ML BEYAZ/PEMBE

Fiyat: 219,50 TL

3 | 7
A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ! DEV İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN! (A101 26 EYLÜL-2 EKİM) - Sayfa 4

APTAMİL ÇOCUK DEVAM SÜTÜ 250 G

Fiyat: 320 TL

4 | 7