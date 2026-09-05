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  4. A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: HAFTANIN YILDIZLARI BU CUMARTESİ YOK SATACAK (A101 5-11 EYLÜL)

A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: HAFTANIN YILDIZLARI BU CUMARTESİ YOK SATACAK (A101 5-11 EYLÜL)

A101 5-11 Eylül Haftanın Yıldızları indirimli ürünler kataloğuyla birlikte cumartesi sabahı raflara çıkacak yeni fiyatlar belli oldu. Her evin temel ihtiyacı olan gıda maddeleri ve temizlik reyonunun en çok harcanan deterjan çeşitlerinde büyük fiyat düşüşleri uygulanıyor. Ayrıca kampanya haftası boyunca yapılacak 10 TL ve üzeri alışveriş sepetlerinde geçerli olacak kasa arkası indirimli ürünleri kaçırmamak için güncel broşür listesini erkenden inceleyin.

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A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: HAFTANIN YILDIZLARI BU CUMARTESİ YOK SATACAK (A101 5-11 EYLÜL) - Sayfa 1

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 500 TL

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAYI 500 G

Fiyat: 205 TL

IRMAK/BAL KÜPÜ/NAR/BOR/DOĞUŞ TOZ ŞEKER 1 KG

Fiyat: 52,50 TL

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A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: HAFTANIN YILDIZLARI BU CUMARTESİ YOK SATACAK (A101 5-11 EYLÜL) - Sayfa 2

BİNGO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI TÜM RENKLER 3 L

Fiyat: 209 TL

BİNGO TOZ DETERJAN RENKLİ VE BEYAZLAR 5,5 KG

Fiyat: 349 TL

PRİL SIVI BULAŞIK DETERJANI 4 KG

Fiyat: 219 TL

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A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: HAFTANIN YILDIZLARI BU CUMARTESİ YOK SATACAK (A101 5-11 EYLÜL) - Sayfa 3

ÜLKER PÖTİBÖR BİSKÜVİ 4X200 G

Fiyat: 55 TL

ÜLKER ÇİKOLATA 60 G %80 BİTTER/SÜTLÜ

Fiyat: 55 TL

ÜLKER LAVİVA

Fiyat: 21 TL

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A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: HAFTANIN YILDIZLARI BU CUMARTESİ YOK SATACAK (A101 5-11 EYLÜL) - Sayfa 4

A101 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

PINAR SÜT 1 L

Fiyat: 45 TL

TORKU SÜT 1 L

Fiyat: 42,50 TL

KAHVE DÜNYASI BONTE SÜTLÜ BİSKÜVİLİ DRAJE 160 G

Fiyat: 85 TL

TORKU BANADA MİNİKİ KAKAOLU FINDIK KREMASI 375 G

Fiyat: 199 TL

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