A101'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: HAFTANIN YILDIZLARI BU CUMARTESİ YOK SATACAK (A101 5-11 EYLÜL)
A101 5-11 Eylül Haftanın Yıldızları indirimli ürünler kataloğuyla birlikte cumartesi sabahı raflara çıkacak yeni fiyatlar belli oldu. Her evin temel ihtiyacı olan gıda maddeleri ve temizlik reyonunun en çok harcanan deterjan çeşitlerinde büyük fiyat düşüşleri uygulanıyor. Ayrıca kampanya haftası boyunca yapılacak 10 TL ve üzeri alışveriş sepetlerinde geçerli olacak kasa arkası indirimli ürünleri kaçırmamak için güncel broşür listesini erkenden inceleyin.
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KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 500 TL
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAYI 500 G
Fiyat: 205 TL
IRMAK/BAL KÜPÜ/NAR/BOR/DOĞUŞ TOZ ŞEKER 1 KG
Fiyat: 52,50 TL
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BİNGO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI TÜM RENKLER 3 L
Fiyat: 209 TL
BİNGO TOZ DETERJAN RENKLİ VE BEYAZLAR 5,5 KG
Fiyat: 349 TL
PRİL SIVI BULAŞIK DETERJANI 4 KG
Fiyat: 219 TL
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ÜLKER PÖTİBÖR BİSKÜVİ 4X200 G
Fiyat: 55 TL
ÜLKER ÇİKOLATA 60 G %80 BİTTER/SÜTLÜ
Fiyat: 55 TL
ÜLKER LAVİVA
Fiyat: 21 TL
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