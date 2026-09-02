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  4. A101'DE BEKLENEN GÜN GELİYOR: TAZE GIDA ÜRÜNLERİ BU HAFTA YOK SATACAK! (A101 3-6 EYLÜL)

A101'DE BEKLENEN GÜN GELİYOR: TAZE GIDA ÜRÜNLERİ BU HAFTA YOK SATACAK! (A101 3-6 EYLÜL)

A101 3-6 Eylül Tazenin Yıldızları indirim listesi erkenden gün yüzüne çıktı ve reyonlardaki fiyatlar şimdiden büyük merak uyandırdı. Haftalık mutfak ve pazar harcamalarını bütçeyi sarsmadan tamamlamak isteyenler için hazırlanan listede, en çok tüketilen taze meyve, sebze ve şarküteri ürünleri avantajlı etiketlerle raflardaki yerini alıyor. Kısa süreliğine geçerli olacak bu listedeki fırsatları erkenden inceleyerek alışveriş planınızı karlı şekilde yapabilirsiniz.

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A101'DE BEKLENEN GÜN GELİYOR: TAZE GIDA ÜRÜNLERİ BU HAFTA YOK SATACAK! (A101 3-6 EYLÜL) - Sayfa 1

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 299 TL

İTHAL MUZ KG

Fiyat: 104,90 TL

SALATALIK KG

Fiyat: 39,90 TL

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A101'DE BEKLENEN GÜN GELİYOR: TAZE GIDA ÜRÜNLERİ BU HAFTA YOK SATACAK! (A101 3-6 EYLÜL) - Sayfa 2

ÜZÜM KG

Fiyat: 54,90 TL

SİYAH ÜZÜM KG

Fiyat: 69,50 TL

ÇEKİRDEKSİZ KARPUZ KG

Fiyat: 19,90 TL 

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