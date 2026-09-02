A101'DE BEKLENEN GÜN GELİYOR: TAZE GIDA ÜRÜNLERİ BU HAFTA YOK SATACAK! (A101 3-6 EYLÜL)
A101 3-6 Eylül Tazenin Yıldızları indirim listesi erkenden gün yüzüne çıktı ve reyonlardaki fiyatlar şimdiden büyük merak uyandırdı. Haftalık mutfak ve pazar harcamalarını bütçeyi sarsmadan tamamlamak isteyenler için hazırlanan listede, en çok tüketilen taze meyve, sebze ve şarküteri ürünleri avantajlı etiketlerle raflardaki yerini alıyor. Kısa süreliğine geçerli olacak bu listedeki fırsatları erkenden inceleyerek alışveriş planınızı karlı şekilde yapabilirsiniz.
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