A101’DE BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ: FİYATLAR RESMEN ÇILDIRDI! (A101 17-23 EYLÜL)
A101’de yeni haftanın aktüel şöleni resmen başlıyor! Evinizin tüm eksiklerini tek seferde kapatabileceğiniz devasa bir ürün çeşitliliği bu hafta rafları dolduruyor. Teknolojiden mutfak araç gereçlerine, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar yüzlerce kategoride büyük fırsatlar sizi bekliyor. Sepetleri hazırlayın, listeyi şimdiden yapın!
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VOLTA EV2 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Fiyat: 349.990 TL
APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 59.990 TL
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DOLPHIN ELEKTRİKLİ ALP PRO FORKLIFT 3 TON 4,7 M
Fiyat: 1.399.000 TL
DOLPHIN DİZEL BORA PRO FORKLİFT 3 TON 4,7 M
Fiyat: 1.149.000 TL
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PAŞABAHÇE CITY SÜRAHİ 2 L
Fiyat: 229 TL
PAŞABAHÇE LEİLA KAHVE YANI SU BARDAĞI 6’LI
Fiyat: 199 TL
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