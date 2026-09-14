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  4. A101’DE BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ: FİYATLAR RESMEN ÇILDIRDI! (A101 17-23 EYLÜL)

A101’DE BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ: FİYATLAR RESMEN ÇILDIRDI! (A101 17-23 EYLÜL)

A101’de yeni haftanın aktüel şöleni resmen başlıyor! Evinizin tüm eksiklerini tek seferde kapatabileceğiniz devasa bir ürün çeşitliliği bu hafta rafları dolduruyor. Teknolojiden mutfak araç gereçlerine, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar yüzlerce kategoride büyük fırsatlar sizi bekliyor. Sepetleri hazırlayın, listeyi şimdiden yapın!

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A101’DE BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ: FİYATLAR RESMEN ÇILDIRDI! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 1

VOLTA EV2 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 349.990 TL

APEC APT4 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 59.990 TL

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A101’DE BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ: FİYATLAR RESMEN ÇILDIRDI! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 2

DOLPHIN ELEKTRİKLİ ALP PRO FORKLIFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.399.000 TL

DOLPHIN DİZEL BORA PRO FORKLİFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.149.000 TL

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A101’DE BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ: FİYATLAR RESMEN ÇILDIRDI! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 3

PAŞABAHÇE CITY SÜRAHİ 2 L

Fiyat: 229 TL

PAŞABAHÇE LEİLA KAHVE YANI SU BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 199 TL

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A101’DE BÖYLE İNDİRİM GÖRÜLMEDİ: FİYATLAR RESMEN ÇILDIRDI! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 4

PHILIPS 55PUS7000/62 55” 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 30.999 TL

ONVO 32VQ80F3HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8.999 TL

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