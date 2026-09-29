A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE AKIN EDECEK! (A101 1-7 EKİM)
A101'in 1-7 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı. Kampanya kapsamında akıllı televizyonlar, tam otomatik kahve makineleri, beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri satışta olacak. Ulaşım için elektrikli taşıtlar ve benzinli motosikletler gelirken; pilates aletleri, mutfak ürünleri, ev tekstili, oyuncaklar ve temel gıdalar da listede. Sınırlı stoklu ürünler 1-7 Ekim'de tüm A101'lerde…
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REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 109,990 TL
VOLTA GPX DEMON GR250R MOTOSİKLET
Fiyat: 179,990 TL
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PIERRE CARDIN SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 1,399 TL
PIERRE CARDIN IPL LAZER EPİLASYON CİHAZI
Fiyat: 2,499 TL
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