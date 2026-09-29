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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE AKIN EDECEK! (A101 1-7 EKİM)

A101'in 1-7 Ekim aktüel kataloğu yayınlandı. Kampanya kapsamında akıllı televizyonlar, tam otomatik kahve makineleri, beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri satışta olacak. Ulaşım için elektrikli taşıtlar ve benzinli motosikletler gelirken; pilates aletleri, mutfak ürünleri, ev tekstili, oyuncaklar ve temel gıdalar da listede. Sınırlı stoklu ürünler 1-7 Ekim'de tüm A101'lerde…

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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE AKIN EDECEK! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 1

REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 109,990 TL

VOLTA GPX DEMON GR250R MOTOSİKLET

Fiyat: 179,990 TL

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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE AKIN EDECEK! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 2

SEG BM 401S0 D BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

SEG NF43420S0D BUZDOLABI

Fiyat: 27,999 TL

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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE AKIN EDECEK! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 3

PIERRE CARDIN SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 1,399 TL

PIERRE CARDIN IPL LAZER EPİLASYON CİHAZI

Fiyat: 2,499 TL

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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE AKIN EDECEK! (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 4

AYAKLI MİNİ PELET SOBA

Fiyat: 2,999 TL

MODÜLER RAF

Fiyat: 599 TL

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