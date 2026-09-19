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  4. A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE KOŞACAK! (A101 24-30 EYLÜL)

A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE KOŞACAK! (A101 24-30 EYLÜL)

A101 24-30 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta raflara gelecek olan taşıtlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar birçok üründe dev indirimler dikkat çekti. İşte fiyatları görenlerin markete koşacağı o fırsat listesi...

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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE KOŞACAK! (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 1

VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 179,990 TL

VOLTA VKX3 ELEKTRİKLİ ÇOCUK CROSS MOTOSİKLET

Fiyat: 24,990 TL

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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE KOŞACAK! (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 2

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 21,799 TL

SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV

Fiyat: 31,999 TL

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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE KOŞACAK! (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 3

IFFALCON 65” U65A UHD GOOGLE

Fiyat: 30,999 TL

IFFALCON 32” S55A FHD QLED

Fiyat: 10,499 TL

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A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE KOŞACAK! (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 4

FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,999 TL

FLAVEL 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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