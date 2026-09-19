A101'DE BU HAFTA İNDİRİM VAR: FİYATLARI GÖREN MARKETE KOŞACAK! (A101 24-30 EYLÜL)
A101 24-30 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta raflara gelecek olan taşıtlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar birçok üründe dev indirimler dikkat çekti. İşte fiyatları görenlerin markete koşacağı o fırsat listesi...
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VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 179,990 TL
VOLTA VKX3 ELEKTRİKLİ ÇOCUK CROSS MOTOSİKLET
Fiyat: 24,990 TL
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ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV
Fiyat: 21,799 TL
SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV
Fiyat: 31,999 TL
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