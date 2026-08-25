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  4. A101'DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)

A101'DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)

Merakla beklenen yeni dönemin A101 aktüel kataloğu indirimleri yayınlandı! 27 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan yeni kampanya döneminde, raflarda yerini alacak fırsatları görenler gözlerine inanamayacak. Her bütçeye ve her ihtiyaca hitap eden zengin seçeneklerin yer aldığı yeni broşürde, çok avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Sınırlı sayıdaki stoklarla mağazalara gelecek olan ve yoğun ilgi görmesi beklenen haftanın en popüler indirimli ürünler listesinin tamamı tüm detaylarıyla haberimizde!

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A101'DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 1

IFFALCON 65” U65A 4K UHD SMART GOOGLE TV

Fiyat: 30,999 TL

IFFALCON 32” S55A FHD QLED TV

Fiyat: 10,499 TL

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A101'DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 2

VOLTA EV2 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 349,990 TL

VOLTA VB2 PRO KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 27,990 TL

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A101'DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 3

SEG 6 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

 SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 27,999 TL

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A101'DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 4

SAMSUNG GALAXY A16 4/128 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 10,999 TL

USAMS MİNİ EL FANI

Fiyat: 199 TL

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