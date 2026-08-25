A101'DE BU HAFTA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN ÜRÜNLER (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)
Merakla beklenen yeni dönemin A101 aktüel kataloğu indirimleri yayınlandı! 27 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan yeni kampanya döneminde, raflarda yerini alacak fırsatları görenler gözlerine inanamayacak. Her bütçeye ve her ihtiyaca hitap eden zengin seçeneklerin yer aldığı yeni broşürde, çok avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Sınırlı sayıdaki stoklarla mağazalara gelecek olan ve yoğun ilgi görmesi beklenen haftanın en popüler indirimli ürünler listesinin tamamı tüm detaylarıyla haberimizde!
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IFFALCON 65” U65A 4K UHD SMART GOOGLE TV
Fiyat: 30,999 TL
IFFALCON 32” S55A FHD QLED TV
Fiyat: 10,499 TL
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VOLTA EV2 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Fiyat: 349,990 TL
VOLTA VB2 PRO KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Fiyat: 27,990 TL
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