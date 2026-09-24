A101'DE BÜYÜK ÇILGINLIK! İNTERNETE ÖZEL DEV İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (A101 24-30 EYLÜL)
A101 24-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olan yeni "Aldın Aldın Ekstra" kataloğu yayınlandı! Sadece A101 Ekstra internete özel olarak hazırlanan bu dev kampanya, evinizin ve hayatınızın tüm ihtiyaçlarını tek adreste topluyor. Beyaz eşyadan akıllı televizyonlara, cep telefonlarından klimalara kadar büyük teknoloji yatırımlarının yanı sıra; giyim, ayakkabı, küçük ev aletleri, tamir araçları, mobilya ve motosiklet kaskları gibi yüzlerce ürün avantajlı fiyatlarla online siparişe açıldı. Stoklarla sınırlı bu büyük sonbahar fırsatını kaçırmamak için acele edin!
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SAMSUNG 11 KG 1400 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 29,499 TL
SAMSUNG 10 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 36,499 TL
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IPHONE 17 PRO MAX 256 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 122,499 TL
SAMSUNG GALAXY TAB A11 8/128 GB TABLET
Fiyat: 7,199 TL
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CALVIN KLEIN CM224577-NVY ERKEK MONT M/L
Fiyat: 5,799 TL
CALVIN KLEIN CM355480-IRO ERKEK YELEK M/L/XL/XXL
Fiyat: 4,399 TL
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