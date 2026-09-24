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  4. A101'DE BÜYÜK ÇILGINLIK! İNTERNETE ÖZEL DEV İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (A101 24-30 EYLÜL)

A101'DE BÜYÜK ÇILGINLIK! İNTERNETE ÖZEL DEV İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (A101 24-30 EYLÜL)

A101 24-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olan yeni "Aldın Aldın Ekstra" kataloğu yayınlandı! Sadece A101 Ekstra internete özel olarak hazırlanan bu dev kampanya, evinizin ve hayatınızın tüm ihtiyaçlarını tek adreste topluyor. Beyaz eşyadan akıllı televizyonlara, cep telefonlarından klimalara kadar büyük teknoloji yatırımlarının yanı sıra; giyim, ayakkabı, küçük ev aletleri, tamir araçları, mobilya ve motosiklet kaskları gibi yüzlerce ürün avantajlı fiyatlarla online siparişe açıldı. Stoklarla sınırlı bu büyük sonbahar fırsatını kaçırmamak için acele edin!

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A101'DE BÜYÜK ÇILGINLIK! İNTERNETE ÖZEL DEV İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 1

SAMSUNG 11 KG 1400 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 29,499 TL

SAMSUNG 10 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 36,499 TL

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A101'DE BÜYÜK ÇILGINLIK! İNTERNETE ÖZEL DEV İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 2

IPHONE 17 PRO MAX 256 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 122,499 TL

SAMSUNG GALAXY TAB A11 8/128 GB TABLET

Fiyat: 7,199 TL

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A101'DE BÜYÜK ÇILGINLIK! İNTERNETE ÖZEL DEV İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 3

CALVIN KLEIN CM224577-NVY ERKEK MONT M/L

Fiyat: 5,799 TL

CALVIN KLEIN CM355480-IRO ERKEK YELEK M/L/XL/XXL

Fiyat: 4,399 TL

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A101'DE BÜYÜK ÇILGINLIK! İNTERNETE ÖZEL DEV İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 4

ADIDAS B75807 KADIN/ERKEK AYAKKABI

Fiyat: 4,999 TL

PUMA 39932101 KADIN AYAKKABI

Fiyat: 1,999 TL

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