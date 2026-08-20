A101’DE ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI: BUGÜN RAFLAR ANINDA BOŞALACAK! (A101 20-26 AĞUSTOS)
A101’e 20-26 Ağustos tarihleri arasında; elektrikli araçtan beyaz eşyaya, su sebilinden otomobil ve mutfak ürünlerine, valizden oyuncaklara, gıdadan deterjana kadar her şey şaka gibi fiyatlarla geliyor. Evinizin, bütçenizin ve ailenizin tüm eksiklerini en dip fiyatlarla kapatma fırsatını gören gözlerine inanamayacak. Kapış kapış gidecek bu dev kampanyayı kaçıran çok üzülür, 26 Ağustos'a kadar sürecek bu fırsatı sakın kaçırmayın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
PİRANHA BLUETOOTH KULAKLIK
Fiyat: 479 TL
PİRANHA 9995 AI DİL ÇEVİRİCİ BLUETOOTH LULAK İÇİ KULAKLIK
Fiyat: 699 TL
1 | 11
SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 19,999 TL
SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
2 | 11