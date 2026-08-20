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  4. A101’DE ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI: BUGÜN RAFLAR ANINDA BOŞALACAK! (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101’DE ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI: BUGÜN RAFLAR ANINDA BOŞALACAK! (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101’e 20-26 Ağustos tarihleri arasında; elektrikli araçtan beyaz eşyaya, su sebilinden otomobil ve mutfak ürünlerine, valizden oyuncaklara, gıdadan deterjana kadar her şey şaka gibi fiyatlarla geliyor. Evinizin, bütçenizin ve ailenizin tüm eksiklerini en dip fiyatlarla kapatma fırsatını gören gözlerine inanamayacak. Kapış kapış gidecek bu dev kampanyayı kaçıran çok üzülür, 26 Ağustos'a kadar sürecek bu fırsatı sakın kaçırmayın!

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A101’DE ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI: BUGÜN RAFLAR ANINDA BOŞALACAK! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 1

PİRANHA BLUETOOTH KULAKLIK

Fiyat: 479 TL

PİRANHA 9995 AI DİL ÇEVİRİCİ BLUETOOTH LULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 699 TL

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A101’DE ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI: BUGÜN RAFLAR ANINDA BOŞALACAK! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 2

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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A101’DE ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI: BUGÜN RAFLAR ANINDA BOŞALACAK! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 3

ALTUS DİJİTAL BASKÜL

Fiyat: 379 TL

PIERRE CARDIN 4 BAŞLIKLI MASAJ ALETİ

Fiyat: 699 TL

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A101’DE ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI: BUGÜN RAFLAR ANINDA BOŞALACAK! (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 4

GOOD YEAR MOTOR TEMİZLEME SPREYİ 500 ML

Fiyat: 159 TL

GOOD YEAR OTO KLİMA TEMİZLEME SPREYİ 125 ML

Fiyat: 109 TL

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