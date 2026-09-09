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  4. A101'DE ÇOK FONKSİYONLU TEMİZLİK! KOLTUK VE HALI YIKAMA GELİYOR (A101 10-16 EYLÜL)

A101'DE ÇOK FONKSİYONLU TEMİZLİK! KOLTUK VE HALI YIKAMA GELİYOR (A101 10-16 EYLÜL)

A101, 10-16 Eylül kataloğunda ev ve araç temizliğinde çığır açacak yeni halı ve koltuk yıkama makinesini satışa sunuyor. Gelecek hafta perşembe günü raflara çıkacak olan 600 watt gücündeki bu pratik ürün; halı, kilim, koltuk, minder, yatak ve evcil hayvan yatakları gibi farklı yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlıyor. Araç koltuk kumaş döşemelerinde de etkili olan makine; özel halı, koltuk, ayakkabı ve derz temizleme fırçalarının yanı sıra hortum temizleme aparatıyla birlikte geliyor. Çok yönlü bu temizlik cihazı sınırlı stoklarla mağazalarda olacak.

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A101'DE ÇOK FONKSİYONLU TEMİZLİK! KOLTUK VE HALI YIKAMA GELİYOR (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 1

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 54,990 TL

REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET

Fiyat: 89,990 TL

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A101'DE ÇOK FONKSİYONLU TEMİZLİK! KOLTUK VE HALI YIKAMA GELİYOR (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 2

ONVO 40 VQ80F3FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 10,499 TL

SAMSUNG 70U8000H 70” CRYSTAL UHD 4K SMART TV

Fiyat: 45,999 TL

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A101'DE ÇOK FONKSİYONLU TEMİZLİK! KOLTUK VE HALI YIKAMA GELİYOR (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 3

PİRANHA 8885 2’Lİ SESE DUYARLI RGB LED AMBİYANS AYDINLATMA

Fiyat: 529 TL

PİRANHA AKIM KORUMALI 3’LÜ UZATMA KABLOSU

Fiyat: 429 TL

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A101'DE ÇOK FONKSİYONLU TEMİZLİK! KOLTUK VE HALI YIKAMA GELİYOR (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 4

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 15,999 TL

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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