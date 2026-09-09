A101'DE ÇOK FONKSİYONLU TEMİZLİK! KOLTUK VE HALI YIKAMA GELİYOR (A101 10-16 EYLÜL)
A101, 10-16 Eylül kataloğunda ev ve araç temizliğinde çığır açacak yeni halı ve koltuk yıkama makinesini satışa sunuyor. Gelecek hafta perşembe günü raflara çıkacak olan 600 watt gücündeki bu pratik ürün; halı, kilim, koltuk, minder, yatak ve evcil hayvan yatakları gibi farklı yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlıyor. Araç koltuk kumaş döşemelerinde de etkili olan makine; özel halı, koltuk, ayakkabı ve derz temizleme fırçalarının yanı sıra hortum temizleme aparatıyla birlikte geliyor. Çok yönlü bu temizlik cihazı sınırlı stoklarla mağazalarda olacak.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 54,990 TL
REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET
Fiyat: 89,990 TL
1 | 13
ONVO 40 VQ80F3FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 10,499 TL
SAMSUNG 70U8000H 70” CRYSTAL UHD 4K SMART TV
Fiyat: 45,999 TL
2 | 13
PİRANHA 8885 2’Lİ SESE DUYARLI RGB LED AMBİYANS AYDINLATMA
Fiyat: 529 TL
PİRANHA AKIM KORUMALI 3’LÜ UZATMA KABLOSU
Fiyat: 429 TL
3 | 13