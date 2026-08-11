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  4. A101’DE CÜZDANINIZI RAHATLATACAK AVANTAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR! BAKMADAN GEÇMEYİN! (A101 13-19 AĞUSTOS)

A101’DE CÜZDANINIZI RAHATLATACAK AVANTAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR! BAKMADAN GEÇMEYİN! (A101 13-19 AĞUSTOS)

A101 aktüel fırsatları 13-19 Ağustos tarihleri arasında reyonları altüst etmeye geliyor! Ev konforunu zirveye taşıyacak teknolojik ev aletleri, mutfakta mucizeler yaratacak ankastre çözümleri ve ulaşımı kolaylaştıracak benzinli motosikletler şok edici fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor. Bebek bezleri, kaliteli cam fincan takımları, temel gıda stokları ve kedi mamalarındaki bu büyük hesaplı alışveriş dalgasını sakın kaçırmayın!

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A101’DE CÜZDANINIZI RAHATLATACAK AVANTAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR! BAKMADAN GEÇMEYİN! (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 1

PİRANHA TYPE-C/USB-A YÜKSEK HIZLI ŞARJ&DATA KABLOSU

Fiyat: 99,50 TL

PİRANHA 9992 BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 549 TL

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A101’DE CÜZDANINIZI RAHATLATACAK AVANTAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR! BAKMADAN GEÇMEYİN! (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 2

SEG 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,499 TL

SEG MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 8,999 TL

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A101’DE CÜZDANINIZI RAHATLATACAK AVANTAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR! BAKMADAN GEÇMEYİN! (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 3

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

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A101’DE CÜZDANINIZI RAHATLATACAK AVANTAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR! BAKMADAN GEÇMEYİN! (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 4

KİWİ SAÇ SAKAL KESME MAKİNESİ

Fiyat: 699 TL

PHILIPS FC9330/07 TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE

Fiyat: 6,499 TL

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