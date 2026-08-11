A101’DE CÜZDANINIZI RAHATLATACAK AVANTAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR! BAKMADAN GEÇMEYİN! (A101 13-19 AĞUSTOS)
A101 aktüel fırsatları 13-19 Ağustos tarihleri arasında reyonları altüst etmeye geliyor! Ev konforunu zirveye taşıyacak teknolojik ev aletleri, mutfakta mucizeler yaratacak ankastre çözümleri ve ulaşımı kolaylaştıracak benzinli motosikletler şok edici fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor. Bebek bezleri, kaliteli cam fincan takımları, temel gıda stokları ve kedi mamalarındaki bu büyük hesaplı alışveriş dalgasını sakın kaçırmayın!
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PİRANHA TYPE-C/USB-A YÜKSEK HIZLI ŞARJ&DATA KABLOSU
Fiyat: 99,50 TL
PİRANHA 9992 BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK
Fiyat: 549 TL
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SEG 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 14,499 TL
SEG MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 8,999 TL
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VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 69,990 TL
REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 44,990 TL
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