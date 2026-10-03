A101'DE DEV İNDİRİM: AYÇİÇEK YAĞI, ZEYTİNYAĞI, ÇAY VE DETERJAN KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR! (A101 3-9 EKİM)
A101 3-9 Ekim Haftanın Yıldızları broşürü yayınlandı! Bu hafta mutfak ve temizlik alışverişini ucuza getirmenin tam zamanı. Başta ayçiçek yağı, un, çay ve kahvaltılık ürünler olmak üzere temel gıdada dev fiyat düşüşleri başladı. Kahve severler için en sevilen markaların kahve çeşitleri ve çocukların favorisi atıştırmalıklar da cazip fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Üstelik ev ekonomisine büyük katkı sağlayacak deterjan ve temizlik ürünlerindeki büyük fırsatlar kaçacak gibi değil. Stoklarla sınırlı bu indirimleri kaçırmamak için en yakın A101 marketine uğrayın, bütçenizi rahatlatın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.