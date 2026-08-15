A101’DE DEV İNDİRİM ÇILGINLIĞI! GIDA VE DETERJANDA ŞOK FİYATLAR! (A101 15-21 AĞUSTOS)
A101 15-21 Ağustos 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı, gıda ve deterjanda büyük indirim fırtınası başladı! Ev ihtiyaçlarını yarı fiyatına kapatmak isteyenler için bu fırsatlar şaka gibi. Kaliteli gıda ürünleri ve dev deterjan çeşitlerindeki şok fiyatları gören gözlerine inanamayacak. Bütçenizi rahatlatacak, kapış kapış gidecek bu dev kampanyayı kaçıran gerçekten çok üzülür! Stoklar tükenmeden A101'e mutlaka uğrayın, sakın kaçırmayın!
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SÜTAŞ/İÇİM TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 500 G
Fiyat: 239 TL
İÇİM/EKER YOĞURT 5 KG
Fiyat: 259 TL
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ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 1 KG
Fiyat: 309 TL
OMO TOZ DETERJAN BEYAZLAR/RENKLİLER 5,5 KG
Fiyat: 449 TL
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