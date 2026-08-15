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  4. A101’DE DEV İNDİRİM ÇILGINLIĞI! GIDA VE DETERJANDA ŞOK FİYATLAR! (A101 15-21 AĞUSTOS)

A101’DE DEV İNDİRİM ÇILGINLIĞI! GIDA VE DETERJANDA ŞOK FİYATLAR! (A101 15-21 AĞUSTOS)

A101 15-21 Ağustos 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı, gıda ve deterjanda büyük indirim fırtınası başladı! Ev ihtiyaçlarını yarı fiyatına kapatmak isteyenler için bu fırsatlar şaka gibi. Kaliteli gıda ürünleri ve dev deterjan çeşitlerindeki şok fiyatları gören gözlerine inanamayacak. Bütçenizi rahatlatacak, kapış kapış gidecek bu dev kampanyayı kaçıran gerçekten çok üzülür! Stoklar tükenmeden A101'e mutlaka uğrayın, sakın kaçırmayın!

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A101’DE DEV İNDİRİM ÇILGINLIĞI! GIDA VE DETERJANDA ŞOK FİYATLAR! (A101 15-21 AĞUSTOS) - Sayfa 1

SÜTAŞ/İÇİM TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 239 TL

İÇİM/EKER YOĞURT 5 KG

Fiyat: 259 TL

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A101’DE DEV İNDİRİM ÇILGINLIĞI! GIDA VE DETERJANDA ŞOK FİYATLAR! (A101 15-21 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 1 KG

Fiyat: 309 TL

OMO TOZ DETERJAN BEYAZLAR/RENKLİLER 5,5 KG

Fiyat: 449 TL

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A101’DE DEV İNDİRİM ÇILGINLIĞI! GIDA VE DETERJANDA ŞOK FİYATLAR! (A101 15-21 AĞUSTOS) - Sayfa 3

ETİ FİNGER BİSKÜVİ 900 G

Fiyat: 117 TL

ETİ CİCİBEBE BEBEK BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 159 TL

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A101’DE DEV İNDİRİM ÇILGINLIĞI! GIDA VE DETERJANDA ŞOK FİYATLAR! (A101 15-21 AĞUSTOS) - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

BLENDAX ŞAMPUAN 900 ML

Fiyat: 149 TL

DOVE DEODORANT 150 ML/DOVE ROLL-ON 50 ML

Fiyat: 119 TL

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