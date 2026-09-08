A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL)
A101, 10-16 Eylül tarihleri arasında satılacak yeni indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Perşembe günü başlayacak indirimlerde; televizyonlar, cep telefonu, buzdolabı, çamaşır makinesi, motosikletler, oyuncaklar ve pratik ev aletleri uygun fiyatlarla raflara geliyor. Katalogda ayrıca ev tekstili, mutfak gereçleri, oyuncaklar, temel gıda ve deterjan çeşitleri de yer alıyor. Her evin ihtiyacı olan yüzlerce çeşit ürünü ucuz fiyatla bir araya getiren bu haftaki aktüel ürünler, tüm mağazalarda sınırlı stoklarla alıcılarını bekleyecek.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 109,990 TL
REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET
Fiyat: 89,990 TL
1 | 13
SAMSUNG 70U8000H 70” CRYSTAL UHD 4K SMART TV
Fiyat: 45,999 TL
PHILIPS 65PUS7000/62 65” 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV
Fiyat: 40,999 TL
2 | 13
OVION V8 LITE 4/128 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 6,799 TL
PİRANHA AKIM KORUMALI 3’LÜ UZATMA KABLOSU
Fiyat: 429 TL
3 | 13