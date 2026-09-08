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  4. A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL)

A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL)

A101, 10-16 Eylül tarihleri arasında satılacak yeni indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Perşembe günü başlayacak indirimlerde; televizyonlar, cep telefonu, buzdolabı, çamaşır makinesi, motosikletler, oyuncaklar ve pratik ev aletleri uygun fiyatlarla raflara geliyor. Katalogda ayrıca ev tekstili, mutfak gereçleri, oyuncaklar, temel gıda ve deterjan çeşitleri de yer alıyor. Her evin ihtiyacı olan yüzlerce çeşit ürünü ucuz fiyatla bir araya getiren bu haftaki aktüel ürünler, tüm mağazalarda sınırlı stoklarla alıcılarını bekleyecek.

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A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 1

 

REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 109,990 TL

REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET

Fiyat: 89,990 TL

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A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 2

SAMSUNG 70U8000H 70” CRYSTAL UHD 4K SMART TV

Fiyat: 45,999 TL

PHILIPS 65PUS7000/62 65” 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 40,999 TL

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A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 3

OVION V8 LITE 4/128 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 6,799 TL

PİRANHA AKIM KORUMALI 3’LÜ UZATMA KABLOSU

Fiyat: 429 TL

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A101'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU: ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 4

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 15,999 TL

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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