A101'DE FİYATLAR DİBE VURDU: MEYVE-SEBZE VE ET ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM GÜNLERİ! (A101 20-23 AĞUSTOS)
Mutfak masraflarını yarı yarıya düşürecek 20-23 Ağustos A101 indirimleri resmen başladı! Sofraların vazgeçilmezi taze et ürünleri, kıyma, kuşbaşı, mevsimin en taze meyveleri ve temel sebzeler görülmemiş fiyatlarla raflara iniyor. Cüzdanınızı rahatlatacak bu dev A101 gıda şenliğinde erkenden yerinizi almak ve kapış kapış gidecek sınırlı stoklu taze ürünleri yakalamak için hemen size en yakın A101 mağazasına uğrayın!
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MANTAR TABAK 300 G
Fiyat: 59,50 TL
NEKTARİN KG
Fiyat: 49,50 TL
ÇARLİSTON BİBER KG
Fiyat: 119,50 TL
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PİLİÇ BUT IZGARA KG
Fiyat: 287,50 TL
KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G
Fiyat: 299 TL
KIRMIZI BİBER PAKET 300 G
Fiyat: 39,50 TL
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