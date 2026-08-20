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  4. A101'DE FİYATLAR DİBE VURDU: MEYVE-SEBZE VE ET ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM GÜNLERİ! (A101 20-23 AĞUSTOS)

A101'DE FİYATLAR DİBE VURDU: MEYVE-SEBZE VE ET ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM GÜNLERİ! (A101 20-23 AĞUSTOS)

Mutfak masraflarını yarı yarıya düşürecek 20-23 Ağustos A101 indirimleri resmen başladı! Sofraların vazgeçilmezi taze et ürünleri, kıyma, kuşbaşı, mevsimin en taze meyveleri ve temel sebzeler görülmemiş fiyatlarla raflara iniyor. Cüzdanınızı rahatlatacak bu dev A101 gıda şenliğinde erkenden yerinizi almak ve kapış kapış gidecek sınırlı stoklu taze ürünleri yakalamak için hemen size en yakın A101 mağazasına uğrayın!

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A101'DE FİYATLAR DİBE VURDU: MEYVE-SEBZE VE ET ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM GÜNLERİ! (A101 20-23 AĞUSTOS) - Sayfa 1

MANTAR TABAK 300 G

Fiyat: 59,50 TL

NEKTARİN KG

Fiyat: 49,50 TL

ÇARLİSTON BİBER KG

Fiyat: 119,50 TL

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A101'DE FİYATLAR DİBE VURDU: MEYVE-SEBZE VE ET ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM GÜNLERİ! (A101 20-23 AĞUSTOS) - Sayfa 2

PİLİÇ BUT IZGARA KG

Fiyat: 287,50 TL

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 299 TL

KIRMIZI BİBER PAKET 300 G

Fiyat: 39,50 TL

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A101'DE FİYATLAR DİBE VURDU: MEYVE-SEBZE VE ET ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM GÜNLERİ! (A101 20-23 AĞUSTOS) - Sayfa 3

KARPUZ KG

Fiyat: 9,90 TL

TAZE MISIR ADET

Fiyat: 19,50 TL

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