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  4. A101’DE FİYATLAR YIKILIYOR! KAÇIRILMAYACAK DEV İNDİRİM FIRTINASI BAŞLIYOR! (A101 13-19 AĞUSTOS)

A101’DE FİYATLAR YIKILIYOR! KAÇIRILMAYACAK DEV İNDİRİM FIRTINASI BAŞLIYOR! (A101 13-19 AĞUSTOS)

A101 reyonlarında 13-19 Ağustos tarihleri arasında tam anlamıyla bir fiyat devrimi yaşanıyor! Hayatınızı kolaylaştıracak dikey ve el süpürgeleri, mutfağınızın başköşesine yakışacak beyaz eşyalar, bütçe dostu kulaklıklar ve şarj aletleri raflardaki yerini alıyor. Evinizin neşesi çocuk oyuncaklarından okul kırtasiye setlerine, temel gıda paketlerinden bebeklerin konforuna kadar her şeyde etiketler resmen aşağı çekildi!

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A101’DE FİYATLAR YIKILIYOR! KAÇIRILMAYACAK DEV İNDİRİM FIRTINASI BAŞLIYOR! (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 1

HI-LEVEL HL55QUORL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,499 TL

ONVO 40VQ80F3FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 10,499 TL

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A101’DE FİYATLAR YIKILIYOR! KAÇIRILMAYACAK DEV İNDİRİM FIRTINASI BAŞLIYOR! (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 2

SEG 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,499 TL

SEG MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 8,999 TL

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A101’DE FİYATLAR YIKILIYOR! KAÇIRILMAYACAK DEV İNDİRİM FIRTINASI BAŞLIYOR! (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 3

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

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A101’DE FİYATLAR YIKILIYOR! KAÇIRILMAYACAK DEV İNDİRİM FIRTINASI BAŞLIYOR! (A101 13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 4

KİWİ SERAMİK TABANLI ÜTÜ

Fiyat: 899 TL

KİWİ STANTLI ŞARJLI SU POMPASI

Fiyat: 399 TL

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