A101’DE FİYATLAR YIKILIYOR! KAÇIRILMAYACAK DEV İNDİRİM FIRTINASI BAŞLIYOR! (A101 13-19 AĞUSTOS)
A101 reyonlarında 13-19 Ağustos tarihleri arasında tam anlamıyla bir fiyat devrimi yaşanıyor! Hayatınızı kolaylaştıracak dikey ve el süpürgeleri, mutfağınızın başköşesine yakışacak beyaz eşyalar, bütçe dostu kulaklıklar ve şarj aletleri raflardaki yerini alıyor. Evinizin neşesi çocuk oyuncaklarından okul kırtasiye setlerine, temel gıda paketlerinden bebeklerin konforuna kadar her şeyde etiketler resmen aşağı çekildi!
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HI-LEVEL HL55QUORL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,499 TL
ONVO 40VQ80F3FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 10,499 TL
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SEG 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 14,499 TL
SEG MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 8,999 TL
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VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 69,990 TL
REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 44,990 TL
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