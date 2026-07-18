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  4. A101'de Haftanın Yıldızları indirimleri başladı: 18-24 Temmuz’da gıdada büyük indirim fırsatı!

A101'de Haftanın Yıldızları indirimleri başladı: 18-24 Temmuz’da gıdada büyük indirim fırsatı!

18-24 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni avantaj haftası başladı. Haftanın Yıldızları ismiyle öne çıkan bu süreçte, mutfakların en çok harcama yapılan popüler sepetlerinde bütçe dostu fiyatlar uygulanıyor. Tüketicilerin bütçesini rahatlatmayı hedefleyen kampanya kapsamında, raflardaki pek çok seçenekte gözle görülür fiyat düşüşleri gerçekleşti. Hafta boyunca devam edecek bu büyük ekonomik fırsatlardan yararlanmak ve güncel indirimleri yakından görmek için en yakın A101 mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

A101'de Haftanın Yıldızları indirimleri başladı: 18-24 Temmuz’da gıdada büyük indirim fırsatı! - Sayfa 1

TARABYA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 375 TL

BİRŞAH TAM YAĞLI YOĞURT 1,5 KG

Fiyat: 84,50 TL

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A101'de Haftanın Yıldızları indirimleri başladı: 18-24 Temmuz’da gıdada büyük indirim fırsatı! - Sayfa 2

LIPTON YELLOW LABEL ÇAY 1000 G

Fiyat: 280 TL

YAYLA TANE TANE PİRİNÇ 2 KG

Fiyat: 149,50 TL

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A101'de Haftanın Yıldızları indirimleri başladı: 18-24 Temmuz’da gıdada büyük indirim fırsatı! - Sayfa 3

ETİ HOŞBEŞ GOFRET 142 G

Fiyat: 47 TL

ETİ CİCİBEBE BEBEK BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 159 TL

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A101'de Haftanın Yıldızları indirimleri başladı: 18-24 Temmuz’da gıdada büyük indirim fırsatı! - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ,

ASPEROX SPARX DIAMOND BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 50’Lİ

Fiyat: 249 TL

SLEEPY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU

Fiyat: 75 TL

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