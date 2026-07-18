A101'de Haftanın Yıldızları indirimleri başladı: 18-24 Temmuz’da gıdada büyük indirim fırsatı!
18-24 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni avantaj haftası başladı. Haftanın Yıldızları ismiyle öne çıkan bu süreçte, mutfakların en çok harcama yapılan popüler sepetlerinde bütçe dostu fiyatlar uygulanıyor. Tüketicilerin bütçesini rahatlatmayı hedefleyen kampanya kapsamında, raflardaki pek çok seçenekte gözle görülür fiyat düşüşleri gerçekleşti. Hafta boyunca devam edecek bu büyük ekonomik fırsatlardan yararlanmak ve güncel indirimleri yakından görmek için en yakın A101 mağazasını ziyaret edebilirsiniz.
TARABYA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 375 TL
BİRŞAH TAM YAĞLI YOĞURT 1,5 KG
Fiyat: 84,50 TL
1 | 4
A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ,
ASPEROX SPARX DIAMOND BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 50’Lİ
Fiyat: 249 TL
SLEEPY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU
Fiyat: 75 TL
4 | 4