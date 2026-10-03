A101'DE MERAKLA BEKLENEN KAMPANYA NETLEŞTİ: ERKEN DAVRANAN KAZANIR! (A101 8-14 EKİM)
Tüketicilerin haftalardır markaja aldığı A101’in yeni dönem kataloğu nihayet açıklandı. Perşembe günü raflara dizilecek olan bu devasa seçki, şimdiden alışveriş gündeminin ilk sırasına yerleşti. Sınırlı stoklarla raflara gelecek olan ve kısa sürede tükenmesi beklenen bu büyük fırsatları kaçırmamak için hazırlığınızı şimdiden yapın. Heyecanla beklenen ürünler, 8-14 Ekim tarihleri arasında tüm A101 mağazalarında satışa sunulacak.
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