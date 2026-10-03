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  4. A101'DE MERAKLA BEKLENEN KAMPANYA NETLEŞTİ: ERKEN DAVRANAN KAZANIR! (A101 8-14 EKİM)

A101'DE MERAKLA BEKLENEN KAMPANYA NETLEŞTİ: ERKEN DAVRANAN KAZANIR! (A101 8-14 EKİM)

Tüketicilerin haftalardır markaja aldığı A101’in yeni dönem kataloğu nihayet açıklandı. Perşembe günü raflara dizilecek olan bu devasa seçki, şimdiden alışveriş gündeminin ilk sırasına yerleşti. Sınırlı stoklarla raflara gelecek olan ve kısa sürede tükenmesi beklenen bu büyük fırsatları kaçırmamak için hazırlığınızı şimdiden yapın. Heyecanla beklenen ürünler, 8-14 Ekim tarihleri arasında tüm A101 mağazalarında satışa sunulacak.

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A101'DE MERAKLA BEKLENEN KAMPANYA NETLEŞTİ: ERKEN DAVRANAN KAZANIR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VKX5 OFF-ROAD ÇOCUK ATV

Fiyat: 29,990 TL

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 54,990 TL

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A101'DE MERAKLA BEKLENEN KAMPANYA NETLEŞTİ: ERKEN DAVRANAN KAZANIR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 2

SAMSUNG 70U8000H 70” CRYSTAL UHD 4K SMART TV

Fiyat: 45,999 TL

TOSHIBA 65UV2363DT/65UV1563DT 65” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 30,999 TL

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A101'DE MERAKLA BEKLENEN KAMPANYA NETLEŞTİ: ERKEN DAVRANAN KAZANIR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 3

SEG 12 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,999 TL

SEG 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

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A101'DE MERAKLA BEKLENEN KAMPANYA NETLEŞTİ: ERKEN DAVRANAN KAZANIR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 4

SKOLD MD-821 MOTOR KASKI

Fiyat: 1,899 TL

PİRANHA 2215 BLUETOOTH KULAKLIK

Fiyat: 499 TL

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