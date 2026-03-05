A101'de Ramazan bereketi: Gıdada büyük indirimler 5-8 Mart’ta Tazenin Yıldızları ile raflarda!
A101'de Ramazan bereketi: Gıdada büyük indirimler 5-8 Mart’ta Tazenin Yıldızları ile raflarda!
A101, Ramazan’a özel Tazenin Yıldızları kataloğuyla gıda ve temel ihtiyaçlarda dev indirim fırsatları sunuyor. Raflar, lezzet ve tasarrufla dolup taşıyor. İşte, A101 5-8 Mart 2026 Tazenin Yıldızları kataloğu...
KOMBİNET DANA KIYMA 400 G
Fiyat: 259 TL
KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G
Fiyat: 269 TL
1 | 7
MANDALİNA KG
Fiyat: 39,50 TL
KIRMIZI BİBER PAKET 300 G
Fiyat: 44,90 TL
2 | 7
HAVUÇ PAKET 350 G
Fiyat: 16,90 TL
KARNABAHAR KG
Fiyat: 34,90 TL
3 | 7
KIVIRCIK
Fiyat: 49,50 TL
SALKIM DOMATES PAKET 500 G
Fiyat: 45,90 TL
4 | 7
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.