A101'de Ramazan bereketi: Gıdada büyük indirimler 5-8 Mart’ta Tazenin Yıldızları ile raflarda!

A101, Ramazan’a özel Tazenin Yıldızları kataloğuyla gıda ve temel ihtiyaçlarda dev indirim fırsatları sunuyor. Raflar, lezzet ve tasarrufla dolup taşıyor. İşte, A101 5-8 Mart 2026 Tazenin Yıldızları kataloğu...

KOMBİNET DANA KIYMA 400 G

Fiyat: 259 TL

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 269 TL

MANDALİNA KG

Fiyat: 39,50 TL

KIRMIZI BİBER PAKET 300 G

Fiyat: 44,90 TL

HAVUÇ PAKET 350 G

Fiyat: 16,90 TL

KARNABAHAR KG

Fiyat: 34,90 TL

KIVIRCIK

Fiyat: 49,50 TL

SALKIM DOMATES PAKET 500 G

Fiyat: 45,90 TL

