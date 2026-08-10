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  4. A101’DE STOKLARIN DAKİKALAR İÇİNDE ERİYECEĞİ O LİSTE BELLİ OLDU! SAKIN ES GEÇMEYİN! (13-19 AĞUSTOS)

A101’DE STOKLARIN DAKİKALAR İÇİNDE ERİYECEĞİ O LİSTE BELLİ OLDU! SAKIN ES GEÇMEYİN! (13-19 AĞUSTOS)

A101 raflarında 13-19 Ağustos tarihleri arasında büyük bir ucuzluk şenliği yaşanıyor! Garajınız için güçlü motosikletlerden mutfağınıza şıklık katacak beyaz eşyalara, her bütçeye uygun teknolojik cihazlardan evinizin temizlik yardımcılarına kadar her grupta devasa fiyat indirimleri yapıldı. Temel mutfak gıdalarından bebek bakım malzemelerine, okul hazırlığı setlerinden evcil hayvan mamalarına kadar uzanan bu dopdolu listeyi tükenmeden yakalayın!

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A101’DE STOKLARIN DAKİKALAR İÇİNDE ERİYECEĞİ O LİSTE BELLİ OLDU! SAKIN ES GEÇMEYİN! (13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 1

HI-LEVEL HL55QUORL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,499 TL

AUKEY 20 W PD HIZLI ŞARJ

Fiyat: 799 TL

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A101’DE STOKLARIN DAKİKALAR İÇİNDE ERİYECEĞİ O LİSTE BELLİ OLDU! SAKIN ES GEÇMEYİN! (13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 2

SEG 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,499 TL

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 15,999 TL

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A101’DE STOKLARIN DAKİKALAR İÇİNDE ERİYECEĞİ O LİSTE BELLİ OLDU! SAKIN ES GEÇMEYİN! (13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 3

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

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A101’DE STOKLARIN DAKİKALAR İÇİNDE ERİYECEĞİ O LİSTE BELLİ OLDU! SAKIN ES GEÇMEYİN! (13-19 AĞUSTOS) - Sayfa 4

ONVO DİJİTAL ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 2,199 TL

PIERRE CARDIN ÇELİK SU ISITICI 1,8 L

Fiyat: 899 TL

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