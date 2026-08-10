A101’DE STOKLARIN DAKİKALAR İÇİNDE ERİYECEĞİ O LİSTE BELLİ OLDU! SAKIN ES GEÇMEYİN! (13-19 AĞUSTOS)
A101 raflarında 13-19 Ağustos tarihleri arasında büyük bir ucuzluk şenliği yaşanıyor! Garajınız için güçlü motosikletlerden mutfağınıza şıklık katacak beyaz eşyalara, her bütçeye uygun teknolojik cihazlardan evinizin temizlik yardımcılarına kadar her grupta devasa fiyat indirimleri yapıldı. Temel mutfak gıdalarından bebek bakım malzemelerine, okul hazırlığı setlerinden evcil hayvan mamalarına kadar uzanan bu dopdolu listeyi tükenmeden yakalayın!
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HI-LEVEL HL55QUORL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,499 TL
AUKEY 20 W PD HIZLI ŞARJ
Fiyat: 799 TL
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VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 69,990 TL
REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 44,990 TL
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