A101'DE TAZENİN YILDIZLARI BAŞLADI! MEYVE, SEBZE VE ET REYONU YARI FİYATINA (A101 17-20 EYLÜL)
A101 17-20 Eylül Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı! Mutfak alışverişini A101'e bırakanlara müjde. 17-20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada manav reyonunda domatesten salatalığa, elmadan muza kadar taze meyve ve sebzeler, kasap reyonunda ise kıyma, kuşbaşı ve tavuk ürünleri indirimli fiyatlarla satışta. Taptaze ürünler A101 güvencesiyle bu hafta çok daha uygun. İşte A101 17-20 Eylül Tazenin Yıldızları tam liste ve indirimli fiyatlar...
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.